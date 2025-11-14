Đóng

Bí ẩn lăng mộ đá trăm năm tuổi giữa lòng Hà Nội

(VTC News) -

Lăng mộ Tổng đốc Hoàng Cao Khải nằm trên phố Tây Sơn (Hà Nội) được xây toàn bộ bằng đá cẩm thạch dài 8m, cao 6m, ẩn sau vẻ uy nghi đó là hàng loạt câu chuyện ly kỳ.

Phan Quỳnh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới