Bí ẩn lăng mộ đá trăm năm tuổi giữa lòng Hà Nội
(VTC News) -
Lăng mộ Tổng đốc Hoàng Cao Khải nằm trên phố Tây Sơn (Hà Nội) được xây toàn bộ bằng đá cẩm thạch dài 8m, cao 6m, ẩn sau vẻ uy nghi đó là hàng loạt câu chuyện ly kỳ.
Tin mới
Bí ẩn lăng mộ đá trăm năm tuổi giữa lòng Hà Nội
08:05 14/11/2025
VTC NEWS TV
Gen Z chán việc văn phòng, đổ xô làm giúp việc cho giới siêu giàu
07:58 14/11/2025
Tư liệu
Chính phú Mỹ mở cửa trở lại: Điều gì đang chờ ở phía trước?
07:50 14/11/2025
Tư liệu
Thuốc ung thư Pembroria vừa được cấp phép tại Việt Nam: Những điểm cần biết
07:49 14/11/2025
Tin tức
Hồng Kim Bảo học dùng vũ khí lừng danh của Lý Tiểu Long chỉ trong 30 phút
07:42 14/11/2025
Thể thao
Công nghệ 14/11: Đức sẽ loại Huawei khỏi mạng 6G, xAI chưa gọi vốn thành công
07:32 14/11/2025
Khoa học - Công nghệ
BBC xin lỗi ông Trump vì chỉnh sửa phát biểu
07:31 14/11/2025
Thời sự quốc tế
Cặp vợ chồng giống hệt nhau đến nỗi nhiều người 'xui' nên đi xét nghiệm ADN
07:30 14/11/2025
Chuyện bốn phương
Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Cần xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần đổi mới
07:27 14/11/2025
Chính trị
Thủ đô Ukraine hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn
07:24 14/11/2025
Thời sự quốc tế
Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth thông báo chiến dịch tiêu diệt 'ma túy khủng bố'
07:15 14/11/2025
Thời sự quốc tế
Hiện trạng khu chợ bỏ hoang hơn 10 năm được đề xuất cải tạo thành nhà ở xã hội
06:55 14/11/2025
Tin nóng
Chỉ bậc 'cao nhân thành ngữ' mới đủ sức vượt qua thử thách này
06:48 14/11/2025
Hỏi - Đáp
Hơn 600 cán bộ y tế tình nguyện đăng ký về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 làm việc
06:47 14/11/2025
Tin tức
Chị Út Tịch phim 'Mẹ vắng nhà': Bỏ diễn bán cà phê, sống bình dị bên chồng NSND
06:42 14/11/2025
Sao Việt
Thủ tục đăng ký khai tử bổ sung cho người thân mất từ năm 1991?
06:38 14/11/2025
Hòm thư pháp luật
Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Tăng trở lại
06:38 14/11/2025
Thị trường
Lãnh đạo không phải người địa phương: Dấu ấn đổi mới trong công tác nhân sự
06:30 14/11/2025
Chính trị
Gợi ý quà tặng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
06:30 14/11/2025
Gia đình
Giá vàng hôm nay 14/11: Quay đầu suy giảm
06:25 14/11/2025
Tin giá vàng
Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa giàu cỡ nào?
06:00 14/11/2025
Doanh nhân
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 14/11: Bạch Dương thuận lợi, Cự Giải tự tin
04:34 14/11/2025
Lịch vạn niên
Dự báo thời tiết ngày 14/11: Miền Bắc đêm và sáng sớm rét sâu, có nơi dưới 13°C
04:30 14/11/2025
Thời tiết
Lịch âm 14/11 - Âm lịch hôm nay 14/11 chính xác nhất - lịch vạn niên 14/11/2025
04:02 14/11/2025
Lịch vạn niên
Vietlott 14/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/11/2025 - Xổ số Mega 6/45
04:00 14/11/2025
Xổ số
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 14/11/2025: Tuất may mắn, Dậu trắc trở
04:00 14/11/2025
Lịch vạn niên
Diện tích phòng tắm bao nhiêu mét vuông là hợp lý?
00:05 14/11/2025
Bất động sản
Cháy tầng 2 trường mầm non ở Lào Cai
00:01 14/11/2025
Tin nóng
Phát hiện quả bom nặng 350kg khi làm ruộng ở Bắc Ninh
22:30 13/11/2025
Tin nóng
Công an Tây Ninh làm rõ vụ chém chết người vì món nợ 2 triệu đồng
22:19 13/11/2025
Bản tin 113