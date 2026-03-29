Bệnh tay chân miệng tăng đột biến, trường học ứng phó ra sao?

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến giữa tháng 3/2026, TP.HCM ghi nhận có 98 ca bệnh nặng, chiếm 1,3%, tăng 4,6 lần so với năm trước. Hiện có 3 ca bệnh tay chân miệng tử vong, trong khi cùng kỳ 2025 không có ca nào.

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM phát hiện 288 ổ dịch bệnh tay chân miệng, bao gồm 162 ổ dịch tại trường học và 126 ổ dịch tại cộng đồng.

Trước nguy cơ dịch bệnh, các trường mầm non trên địa bàn TP.HCM đã chủ động tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa.

Trường Mầm non Mặt trời nhỏ kiểm tra thân nhiệt trẻ trước khi vào lớp.

Tại Trường Mầm non Mặt trời nhỏ (phường Tân Tạo), ngay từ sáng sớm, khi đón trẻ vào lớp, giáo viên sẽ kiểm tra sức khoẻ ban đầu cho từng trẻ.

Các bước kiểm tra bao gồm đo nhiệt độ, quan sát cơ thể, đặc biệt là tay và chân để phát hiện các dấu hiệu bất thường như sốt hay nổi mụn nước. Đối với những trường hợp trẻ nghỉ học, giáo viên cũng kịp thời hỏi thăm về lý do nghỉ để kịp thời nắm bắt tình hình sức khoẻ của trẻ.

Bà Lê Ái Sơn Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mặt trời nhỏ cho biết: “Những việc này chúng tôi làm thường xuyên, liên tục, xem như nhiệm vụ hằng ngày. Năm nào bệnh cũng có xu hướng tăng vào đầu năm học và sau Tết nên trường học phải luôn đề cao cảnh giác để phòng ngừa kịp thời".

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường lớp học cũng được thực hiện nghiêm ngặt theo lịch định kỳ. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, trường còn tổ chức khử khuẩn, vệ sinh đồ chơi và khu vực học tập của trẻ 3 lần/tuần.

Trường Mầm non Hạnh phúc trẻ thơ (phường Lái Thiêu) cũng đang duy trì quy trình vệ sinh phòng bệnh theo chu kỳ ngày, tuần và tháng nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ.

Trước giờ đón trẻ và sau khi kết thúc buổi học, toàn bộ lớp học, hành lang cùng đồ chơi đều được vệ sinh, khử khuẩn kỹ lưỡng. Trẻ được hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn. Các vật dụng cá nhân như khăn, ly, ca uống nước được sử dụng riêng biệt; mỗi trẻ có bình nước riêng, không dùng chung nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Giáo viên Trường Mần non Hạnh phúc trẻ thơ tổng vệ sinh lớp học.

“Nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ huynh thông qua các nhóm lớp và Fanpage chính thức. Nội dung tập trung vào việc nhận diện sớm các dấu hiệu bệnh, biện pháp phòng tránh cũng như phối hợp theo dõi sức khỏe trẻ tại nhà”, bà Phan Hòa Hoa Linh, Hiệu trưởng trường Mầm non Hạnh phúc trẻ thơ cho biết.

Trong trường hợp, phát hiện trẻ mắc các bệnh như đau mắt đỏ hay tay chân miệng, giáo viên sẽ không nhận trẻ vào lớp để tránh lây lan trong cộng đồng.

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), trong bối cảnh bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các ca bệnh nặng, công tác phòng chống tại trường học đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh và cũng là nguồn lây lan nhanh trong môi trường tập thể, vì vậy việc phát hiện sớm và kiểm soát ngay từ trường học là yếu tố then chốt giúp hạn chế dịch bùng phát.

“Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra ban đầu, trong suốt thời gian trẻ ở lớp, giáo viên cần tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ. Nếu phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường như sốt, mệt mỏi, quấy khóc, bỏ ăn hoặc có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt chú ý đến tay, chân, miệng và vùng mông. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, nhà trường cần nhanh chóng thông báo cho phụ huynh để đưa trẻ đi khám kịp thời”, bác sĩ Qui nhấn mạnh.

Ngành y tế TP.HCM đang tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về bệnh tay chân miệng dành cho đội ngũ giáo viên mầm non. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cũng chủ động bổ sung kiến thức từ các chuyên gia, bác sĩ nhằm nâng cao năng lực phát hiện sớm và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh.