Tác nhân gây ra loạt ca tay chân miệng nặng ở TP.HCM

Bệnh nhi H.T.K (10 tháng tuổi, ngụ Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng sốt cao không hạ, thường xuyên giật mình và nổi các bóng nước toàn thân.

“Lúc đầu, tôi phát hiện bé nổi mụn nước ở đầu gối, sau khoảng 30p thì thấy lan ra khắp cơ thể. Sau đó, bé sốt cao lên tới 39-40 độ, gia đình cho uống thuốc nhưng không hạ. Gia đình có đưa bé đến cơ sở y tế tư nhân gần nhà điều trị 2 ngày nhưng vẫn không hạ sốt nên tôi chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 1”, mẹ bệnh nhi chia sẻ.

Tại khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) bệnh nhi được chẩn đoán tay chân miệng độ 3 kèm viêm phổi. Hiện bệnh nhi đang điều trị bằng truyền dịch và thở oxy.

Bác sĩ Dư Tuấn Quy theo dõi sức khoẻ trẻ mắc tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Trường hợp khác là bệnh nhi L.H.Đ (9 tháng tuổi, TP.HCM) được gia đình đưa đến bệnh viện khi xuất hiện các triệu chứng sốt cao, bỏ bú, giật mình liên tục.

Bé được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 3, thở không đều. Các bác sĩ lập tức đưa ra phác đồ điều trị tích cực bằng cả thuốc và dịch truyền. Hiện, sức khoẻ bé có tiến triển nhưng vẫn đang cần thở máy.

BS CKII Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, hiện mỗi ngày khoa điều trị nội trú cho khoảng 30 ca bệnh tay chân miệng nặng, chưa kể hơn 70 ca bệnh đang điều trị ngoại trú. Trong đó, có nhiều ca bệnh nặng độ 2b, độ 3, phần lớn là do chủng EV71.

“Nguyên nhân khiến bệnh tay chân miệng trở nên nghiêm trọng hơn là do chủng EV71 có khả năng tấn công vào hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là thân não, cũng như tim. Điều đáng lưu ý là dù bệnh có thể diễn tiến nặng, trẻ vẫn có thể tỉnh táo, khiến phụ huynh dễ chủ quan khiến trẻ nhập viện trễ”, BS Quy nói.

Theo bác sĩ, tay chân miệng thường biểu hiện bằng các nốt hồng ban, mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, miệng, mông hoặc khuỷu tay. Tuy nhiên, ở một số trẻ, dấu hiệu có thể kín đáo, chỉ xuất hiện ở rìa ngón tay, ngón chân hoặc vùng mông. Trẻ nhỏ có thể sốt, bỏ bú, chảy nước miếng do loét miệng và tiêu chảy nhẹ.

Nổi bóng nước ở chân, tay là một trong những dấu hiệu điển hình của tay chân miệng.

Đặc biệt, phụ huynh cần lưu ý các dấu hiệu cảnh báo trở nặng như sốt cao không hạ, ngủ giật mình chới với, quấy khóc bất thường, bám mẹ liên tục hoặc có biểu hiện hoảng hốt. Những dấu hiệu này cho thấy nguy cơ biến chứng thần kinh và cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức, kể cả trong đêm.

Trẻ mắc tay chân miệng khi không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tử vong do viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim hoặc phù phổi. Điều đáng lo ngại là các biến chứng này có thể diễn tiến nhanh chóng, nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, trẻ có thể rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ trong vòng 24 giờ.

Cách phòng bệnh tay chân miệng

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt chú trọng đến việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Trong đó, rửa tay bằng xà phòng là biện pháp quan trọng hàng đầu, cần thực hiện thường xuyên trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn, sau khi đi vệ sinh, thay tã và đặc biệt là sau khi tiếp xúc với các bọng nước nghi nhiễm bệnh. Đây là cách đơn giản nhưng có hiệu quả cao trong việc hạn chế lây lan virus.

Bên cạnh đó, môi trường sinh hoạt của trẻ cũng cần được vệ sinh kỹ lưỡng. Các vật dụng dễ bị nhiễm bẩn như đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa… nên được làm sạch bằng nước và xà phòng, sau đó khử trùng bằng các dung dịch tẩy rửa thông thường rồi rửa lại. Việc giữ cho không gian sống luôn sạch sẽ, thông thoáng sẽ góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Bác sĩ cũng lưu ý cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần với trẻ đang mắc bệnh, bao gồm các hành vi như ôm, hôn hay dùng chung đồ dùng cá nhân.

Khi trẻ đã mắc bệnh, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ học, tránh đến nhà trẻ, trường học hoặc nơi đông người cho đến khi các triệu chứng hoàn toàn biến mất, nhằm ngăn ngừa lây lan cho những trẻ khác.

Ngoài ra, phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao, li bì, mất tỉnh táo, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Đồng thời, nên hướng dẫn trẻ che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi và rửa tay sạch sau đó để hạn chế phát tán mầm bệnh.