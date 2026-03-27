Ba tháng đầu năm ghi nhận gần 25.000 ca tay chân miệng, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng sau khi cả nước ghi nhận gần 25.094 ca mắc và 4 ca tử vong trong gần ba tháng đầu năm 2026, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp, chiếm 71,9% tổng số ca mắc. Phần lớn bệnh nhân là trẻ dưới 10 tuổi, chiếm 99,3%, trong đó nhóm 1-5 tuổi chiếm 92,7%, chủ yếu là trẻ đang học tại nhà trẻ và mẫu giáo.

Cục Phòng bệnh nhận định tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm, lây qua đường tiêu hóa và có mặt tại hầu hết tỉnh thành. Số ca thường tăng vào các thời điểm tháng 3-5 và tháng 9-10. Nguy cơ lây lan cao do trẻ nhỏ chưa đảm bảo vệ sinh cá nhân và môi trường sinh hoạt.

Dấu hiệu nhận biết bệnh tay chân miệng.

Để chủ động kiểm soát dịch, Cục Phòng bệnh đề nghị các sở y tế đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như rửa tay bằng xà phòng, ăn chín uống sôi, giữ vệ sinh đồ chơi, môi trường sinh hoạt của trẻ. Các thông điệp khuyến cáo cần được phát trên nhiều kênh truyền thông địa phương.

Ngành y tế được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai phòng chống dịch tại trường học, đặc biệt ở nhà trẻ và mẫu giáo. Các cơ sở này cần thực hiện nghiêm nguyên tắc ăn sạch, ở sạch, bàn tay sạch; vệ sinh lớp học, bề mặt bàn ghế và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Cục Phòng bệnh cũng lưu ý cần phát hiện sớm trẻ nghi mắc bệnh để thông báo và xử lý ổ dịch kịp thời. Ngành y tế tăng cường giám sát, phân tuyến điều trị hợp lý, hạn chế thấp nhất ca nặng và tử vong. Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh phải phòng tránh lây nhiễm chéo giữa tay chân miệng với các bệnh như sởi, viêm phổi và các bệnh hô hấp khác.

Bộ Y tế sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, hỗ trợ địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm ngăn dịch lan rộng.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột, dễ bùng phát thành dịch, lây qua tiêu hóa, tiếp xúc tay, đồ dùng, đồ chơi nhiễm virus hoặc qua dịch hô hấp khi trẻ tiếp xúc gần. Bệnh thường khởi phát với sốt, loét miệng, nổi mụn nước ở tay, chân, gối, khuỷu hoặc mông; trẻ vẫn có thể tái nhiễm. Khi nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám sớm.

Tay chân miệng có thể gây biến chứng nặng như viêm não, viêm màng não, ảnh hưởng tim mạch, hô hấp, thậm chí tử vong nếu không xử trí kịp thời. Phụ huynh cần theo dõi sát, đặc biệt 7-10 ngày đầu. Đưa trẻ đến viện ngay khi có dấu hiệu nặng như giật mình, run chi, nôn nhiều, thở nhanh, lừ đừ hoặc sốt cao không hạ.

Phòng bệnh bằng cách rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ chơi cho trẻ, vệ sinh nhà cửa bằng xà phòng, dung dịch Javel hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường. Vaccine phòng virus EV71 gây bệnh tay chân miệng vừa được cấp phép lưu hành ngày 17/3, là vaccine đầu tiên phòng bệnh này tại Việt Nam.