Báu vật 'thức giấc': Kho báu triều Nguyễn được cất giấu nhiều thập kỷ ở Đà Lạt

Ông Phan Nhàn, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ hiện tại đơn vị có hơn 120 hiện vật quý giá, được vua Bảo Đại đưa từ cung đình Huế vào Đà Lạt trong giai đoạn trước và sau năm 1940. Một số hiện vật này đang được trưng bày tại Cung Nam Phương hoàng hậu. Thông tin từ Bảo tàng Lâm Đồng, do lịch sử có sự thay đổi, những rương chứa báu vật của vua Bảo Đại ở Dinh III được vị quản gia của ông cất giấu suốt nhiều thập kỷ. Sau năm 1975, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận một số hiện vật vốn được lưu giữ tại Dinh III (Dinh Bảo Đại - Đà Lạt). Đây là những hiện vật có nguồn gốc từ cung đình triều Nguyễn, có giá trị về lịch sử, văn hóa, cần được lưu giữ, bảo quản và nghiên cứu.