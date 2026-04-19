Bắt giữ kẻ đâm tử vong trưởng thôn khi giải quyết mâu thuẫn xả thải

Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Liêm Hà. Án mạng xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 14/4 tại nhà của Lê Thanh Bình (sinh năm 1984), thôn Cự Xá.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Công an xã Liêm Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 18h ngày 14/4, Bình xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm là chị Lê Thị Tươi (sinh năm 1987) về việc xả nước thải trong sinh hoạt. Trong lúc cãi vã, Bình ném búa đinh ném về phía chị Tươi nhưng không trúng.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sự việc được người dân báo với chính quyền địa phương. Khoảng 30 phút sau, anh Nguyễn Trọng Hưng (sinh năm 1982), Tổ phó Tổ an ninh trật tự cơ sở và ông Lê Đình Thành (sinh năm 1968), Trưởng thôn Cự Xá đến để giải quyết, yêu cầu Lê Thanh Bình về nhà văn hóa thôn làm việc.

Bình không chấp hành, có biểu hiện chống đối. Trong quá trình lực lượng cơ sở tổ chức khống chế, hai bên xảy ra xô xát. Bình chạy vào nhà lấy con dao quắm dài khoảng 50cm tấn công khiến ông Thành bị thương ở vùng sườn.

Bị khống chế và tước hung khí, Lê Thanh Bình tiếp tục lấy thêm một con dao khác, dạng dao bầu dài khoảng 25cm, đâm ông Thành và anh Hưng. Vụ việc khiến ông Lê Đình Thành qua đời do mất máu cấp; anh Nguyễn Trọng Hưng bị thương, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và bắt giữ Lê Thanh Bình để điều tra hành vi giết người.