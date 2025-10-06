Bắt giam cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

(VTC News) -

Chiều 6/10, tại họp báo quý của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục phó cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã khởi tố, tạm giam bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai để điều tra tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, C03 khởi tố ông Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Thanh Nhuận, nguyên Trưởng phòng đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Free Land; để điều tra tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. (Ảnh: Vietnamnet)

Bà Phan Thị Mỹ Thanh sinh năm 1965 tại tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM). Bà Phan Thị Mỹ Thanh có trình độ Cử nhân Đại học Nông Lâm TP.HCM, Thạc sĩ Quản lý kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV.

Trong quá trình công tác, bà Phan Thị Mỹ Thanh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

Tháng 5/2018, Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết cho bà thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội theo đơn xin từ chức với lý do sức khỏe.

Tháng 12/2018, bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai.