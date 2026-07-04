Bắt gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM

(VTC News) -

Tối 4/7, thông tin từ Công an phường Lái Thiêu (TP.HCM), đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Hiền Phúc (SN 2001, ngụ đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu) để điều tra về hành vi Hành hạ người khác.

Trước đó, tối 3/7, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông nhiều lần đánh đập bé gái khoảng 3 tuổi khiến dư luận phẫn nộ.

Nguyễn Hiền Phúc tại cơ quan công an.

Theo nội dung clip, bé gái đang đứng bên giường trong phòng ngủ thì người đàn ông cởi trần, xăm trổ bước vào, dùng lực mạnh đạp văng bé gái lên giường. Mặc kệ em bé gào khóc, người này vẫn tiếp tục doạ nạt, đánh đập.

Trong khi đó, một người được cho là mẹ của bé gái cũng có mặt trong căn phòng. Người này lên tiếng nói: “Sao anh đạp mạnh vậy, nó gãy xương thì sao?”.

Một số clip khác tương tự cũng được ghi lại trong phòng ngủ nói trên. Người đàn ông nhiều lần dùng tay bóp cổ bé gái, tát vào mặt... mặc kệ em bé gào khóc.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định người xuất hiện trong clip là Nguyễn Hiền Phúc. Nạn nhân là bé D., 3 tuổi, con riêng của chị V. (SN 2000), người đang chung sống với Phúc như vợ chồng.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian chung sống, từ đầu năm 2026 đến nay, Phúc đã nhiều lần dùng tay, chân đánh đập bé D. Đỉnh điểm, ngày 26/3, cho rằng bé không chịu ăn và đứng khóc, Phúc dùng chân đạp vào người khiến cháu bé ngã xuống giường, sau đó tiếp tục đánh vào mông và tát vào mặt.

Do không thể tiếp tục chịu đựng, chị V. đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh con gái bị bạo hành lên mạng xã hội để cầu cứu.

Ảnh cắt từ clip.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, khoảng 23h ngày 3/7, Công an phường Lái Thiêu đã khẩn trương đến hiện trường xác minh, trích xuất dữ liệu camera và đưa Nguyễn Hiền Phúc về trụ sở để lấy lời khai.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định hành vi của Phúc có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác, nên đã thực hiện lệnh bắt giữ để tiếp tục điều tra.

Hiện Công an phường Lái Thiêu đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.