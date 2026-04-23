Báo Malaysia thúc giục đội nhà 'đòi món nợ' thua đậm U17 Việt Nam

Truyền thông Malaysia đang dành sự chú ý đặc biệt cho trận chung kết Giải U17 Đông Nam Á 2026 giữa Malaysia và Việt Nam, khi đội bóng trẻ của họ đứng trước cơ hội giành chức vô địch sau 7 năm chờ đợi. Trong đó, tờ Makan Bola đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu “đòi lại món nợ” sau thất bại nặng nề ở vòng bảng.

"Tâm điểm lúc này đổ dồn vào đội U17 Malaysia do HLV Shukor Adan dẫn dắt, khi họ hướng tới chức vô địch, đồng thời muốn “đòi nợ” thất bại trước Việt Nam ở vòng bảng. Ở trận đấu đó, Malaysia đã thua Việt Nam 0-4 trong trận mở màn bảng A, trước khi giành hai chiến thắng và đi tiếp với tư cách á quân bảng", tờ báo Malaysia nhấn mạnh.

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Malaysia 4-0 trong trận ra quân giải U17 Đông Nam Á 2026. (Nguồn: VFF)

Theo tờ báo Malaysia, việc giành chiến thắng 3-0 trước Lào ở bán kết đã mang lại cú hích tinh thần lớn cho thầy trò HLV Shukor Adan. Những cái tên như Yusof Nasrullah hay Aniq Thaqif, cùng pha phản lưới nhà của hậu vệ đối phương đã giúp đội nhà tiến vào trận đấu cuối cùng một cách thuyết phục.

Không chỉ vậy, truyền thông nước này còn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của lần vào chung kết năm nay. Chiến thắng trước Lào đã chấm dứt 7 năm chờ đợi của Malaysia để trở lại chung kết giải U17 Đông Nam Á, kể từ lần gần nhất vào năm 2019. Vì thế, trận đấu sắp tới được xem là cơ hội để tái khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Malaysia trong khu vực.

Ở giải năm 2019, Malaysia dưới sự dẫn dắt của P. Maniam đã lọt vào vòng chung kết và lên ngôi vô địch sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-1 tại Chonburi.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam bước vào chung kết với sự tự tin cao sau chiến thắng ngược 2-1 trước Australia. Truyền thông Malaysia đặc biệt lưu ý đến khả năng lật ngược tình thế của đối thủ nhờ các bàn thắng của Mạnh Cường và Nguyễn Lực, qua đó giành vé vào chung kết.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 24/4 trên sân vận động Gelora Delta, Sidoarjo, Indonesia.