Toyota Vios là một trong những mẫu xe bán chạy tại Việt Nam suốt thời gian dài với không ít lần dẫn đầu toàn thị trường. Đây cũng là mẫu sedan hạng B được ưa chuộng nhất nhì trong nước nhờ tính thương hiệu cũng như độ bền bỉ cao.

Toyota Vios 2026 là bản nâng cấp nhẹ chứ chưa phải thế hệ mới hoàn toàn. Xe vẫn sở hữu thiết kế trung tính, trang bị ngoại thất, nội thất, các tính năng đã được bổ sung và nâng cấp.

So với bản tiền nhiệm, Toyota Vios 2026 lược bỏ các bản E MT và E CVT 7 túi khí, chỉ còn các bản 3 túi khí, giá giảm lần lượt 10 triệu và 14 triệu đồng. Riêng bản G CVT vẫn giữ nguyên, không tăng giá. Bản G-RS vốn kén khách cũng ngừng phân phối.

Toyota Vios 2026 nhận khá nhiều tinh chỉnh ở khu vực đầu xe. Lưới tản nhiệt hình thang đã được loại bỏ, thay vào đó là một chi tiết nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang hai bên, tạo nên vẻ ngoài hiện đại hơn.

Cản trước cũng được thiết kế lại với màu sơn đen, mang đến cái nhìn mới mẻ cho xe. Đèn pha LED hiện đã trở thành trang bị tiêu chuẩn.

Kích thước la-zăng vẫn giữ nguyên ở mức 15 inch, nhưng họa tiết bên trong đã được thay đổi, mang lại cảm giác khỏe khoắn và thể thao hơn.

Phần đuôi xe cũng có sự điều chỉnh với cản sau mới, trong khi đèn hậu vẫn giữ nguyên thiết kế so với phiên bản trước.

Bên trong khoang lái, Toyota Vios 2026 được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như màn hình trung tâm 9 inch, vô lăng bọc da 3 chấu. Trong khi đó, hàng ghế thứ hai có khả năng gập 6/4 để tăng không gian hành lý.

Phiên bản cao cấp được trang bị điều hòa tự động 2 vùng, trong khi phiên bản cơ sở sử dụng điều hòa chỉnh tay. Đồng hồ Analog đã được thay thế bằng cụm đồng hồ Optitron hiện đại hơn.

Về hiệu suất, Toyota Vios 2026 vẫn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 1.5L Dual VVT-I, cho công suất tối đa 106 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút. Xe đi kèm với hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp, cùng hệ dẫn động cầu trước.

Bảng giá xe Toyota Vios mới nhất tháng 3/2026

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP Khác Toyota Vios 1.5E MT 458 535 526 507 Toyota Vios 1.5E CVT 488 568 559 540 Toyota Vios 1.5G CVT 545 632 621 602

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.