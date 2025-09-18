Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 9/2025

KIA là một trong những thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Các dòng xe của Kia rất đa dạng, từ những mẫu hatchback nhỏ gọn, sedan sang trọng cho đến SUV và xe điện hiện đại.

Trong đó, KIA Sportage 2025 mang đến diện mạo mạnh mẽ và hiện đại với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng “Opposites United”. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED sắc nét và những đường nét góc cạnh tạo nên dáng vẻ cá tính. Thân xe được thiết kế cân đối với đường gân nổi bật, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim đa chấu đầy thể thao.

KIA Sportage 2025 mang đến diện mạo mạnh mẽ và hiện đại. (Ảnh: KIA)

Không chỉ đẹp về ngoại hình, KIA Sportage 2025 còn sở hữu không gian nội thất rộng rãi và tinh tế. Xe được trang bị màn hình kép hiện đại, hệ thống giải trí thông minh và nhiều tiện ích cao cấp. Ghế ngồi bọc da êm ái, hỗ trợ chỉnh điện mang lại cảm giác thoải mái trên mọi hành trình.

Về vận hành, Sportage 2025 mang đến nhiều tùy chọn động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh. Xe được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động. Hệ thống treo được tinh chỉnh giúp xe vận hành êm ái và ổn định trên nhiều loại địa hình.

Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 9/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Sorento Plug-in Hybrid Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu) 1 tỷ 399 triệu Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen) 1 tỷ 299 triệu Sorento Hybrid Sorento Hybrid 1.6L Premium 1 tỷ 149 triệu Sorento Hybrid 1.6L Signature 1 tỷ 247 triệu Carnival Carnival 3.5G SIGNATURE (7S) 1 tỷ 759 triệu Carens Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) 636 triệu Carens 1.5G Luxury 669 triệu Carens 1.4T Signature (7S) 769 triệu Carens 1.5G IVT 634 triệu New Seltos New Seltos 1.5L AT 599 triệu New Seltos 1.5L Luxury 699 triệu New Seltos 1.5L Premium 749 triệu New Seltos 1.5 Turbo GT-Line 764 triệu New Seltos 1.5 Turbo Luxury 714 triệu New Seltos 1.5L Deluxe 639 triệu New Seltos 1.5 Turbo Deluxe 654 triệu New Sonet New Sonet 1.5L Deluxe 539 triệu New Sonet 1.5L Luxury 579 triệu New Sonet 1.5L Premium 624 triệu K5 Kia K5 2.0 LUXURY 849 triệu Kia K5 2.0 PREMIUM 904 triệu Kia K5 2.5 GT-LINE 957 triệu K3 Kia K3 1.6 Luxury 584 triệu Kia K3 2.0 Premium 624 triệu Kia K3 1.6 Turbo GT 689 triệu Sportage Sportage 2.0G Premium 819 triệu Sportage 2.0G Signature 929 triệu Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) 999 triệu Sportage 1.6 Turbo Signature AWD 1 tỷ 009 triệu Sportage 2.0D Signature (X-Line) 939 triệu Sportage 2.0D Signature 939 triệu Soluto Kia Soluto MT 386 triệu Kia Soluto MT Deluxe 397 triệu Kia Soluto AT Deluxe 422 triệu Sorento Sorento - 2.2D Luxury 939 triệu Sorento - 2.2D Premium 1 tỷ 079 triệu Sorento - 2.5G Premium 999 triệu Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu 1 tỷ 099 triệu Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen 1 tỷ 119 triệu Morning Morning X-Line 424 triệu Morning MT 349 triệu New Carnival New Carnival 2.2D Luxury 8S​ 1 tỷ 299 triệu New Carnival 2.2D Premium 7S​ 1 tỷ 519 triệu New Carnival 2.2D Premium 8S​ 1 tỷ 479 triệu New Carnival 2.2D Signature 7S​ 1 tỷ 589 triệu New Carnival Hybrid New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 1 tỷ 849 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.