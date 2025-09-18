Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 9/2025

KIA là một trong những thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Các dòng xe của Kia rất đa dạng, từ những mẫu hatchback nhỏ gọn, sedan sang trọng cho đến SUV và xe điện hiện đại.
Trong đó, KIA Sportage 2025 mang đến diện mạo mạnh mẽ và hiện đại với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng “Opposites United”. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED sắc nét và những đường nét góc cạnh tạo nên dáng vẻ cá tính. Thân xe được thiết kế cân đối với đường gân nổi bật, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim đa chấu đầy thể thao.
Không chỉ đẹp về ngoại hình, KIA Sportage 2025 còn sở hữu không gian nội thất rộng rãi và tinh tế. Xe được trang bị màn hình kép hiện đại, hệ thống giải trí thông minh và nhiều tiện ích cao cấp. Ghế ngồi bọc da êm ái, hỗ trợ chỉnh điện mang lại cảm giác thoải mái trên mọi hành trình.
Về vận hành, Sportage 2025 mang đến nhiều tùy chọn động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh. Xe được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động. Hệ thống treo được tinh chỉnh giúp xe vận hành êm ái và ổn định trên nhiều loại địa hình.
Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 9/2025
|Dòng xe
|Phiên bản
|
Giá xe niêm yết (Đồng)
(Đã bao gồm thuế VAT)
|Sorento Plug-in Hybrid
|Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)
|1 tỷ 399 triệu
|Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen)
|1 tỷ 299 triệu
|Sorento Hybrid
|Sorento Hybrid 1.6L Premium
|1 tỷ 149 triệu
|Sorento Hybrid 1.6L Signature
|1 tỷ 247 triệu
|Carnival
|Carnival 3.5G SIGNATURE (7S)
|1 tỷ 759 triệu
|Carens
|Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ)
|636 triệu
|Carens 1.5G Luxury
|669 triệu
|Carens 1.4T Signature (7S)
|769 triệu
|Carens 1.5G IVT
|634 triệu
|New Seltos
|New Seltos 1.5L AT
|599 triệu
|New Seltos 1.5L Luxury
|699 triệu
|New Seltos 1.5L Premium
|749 triệu
|New Seltos 1.5 Turbo GT-Line
|764 triệu
|New Seltos 1.5 Turbo Luxury
|714 triệu
|New Seltos 1.5L Deluxe
|639 triệu
|New Seltos 1.5 Turbo Deluxe
|654 triệu
|New Sonet
|New Sonet 1.5L Deluxe
|539 triệu
|New Sonet 1.5L Luxury
|579 triệu
|New Sonet 1.5L Premium
|624 triệu
|K5
|Kia K5 2.0 LUXURY
|849 triệu
|Kia K5 2.0 PREMIUM
|904 triệu
|Kia K5 2.5 GT-LINE
|957 triệu
|K3
|Kia K3 1.6 Luxury
|584 triệu
|Kia K3 2.0 Premium
|624 triệu
|Kia K3 1.6 Turbo GT
|689 triệu
|Sportage
|Sportage 2.0G Premium
|819 triệu
|Sportage 2.0G Signature
|929 triệu
|Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line)
|999 triệu
|Sportage 1.6 Turbo Signature AWD
|1 tỷ 009 triệu
|Sportage 2.0D Signature (X-Line)
|939 triệu
|Sportage 2.0D Signature
|939 triệu
|Soluto
|Kia Soluto MT
|386 triệu
|Kia Soluto MT Deluxe
|397 triệu
|Kia Soluto AT Deluxe
|422 triệu
|Sorento
|Sorento - 2.2D Luxury
|939 triệu
|Sorento - 2.2D Premium
|1 tỷ 079 triệu
|Sorento - 2.5G Premium
|999 triệu
|Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu
|1 tỷ 099 triệu
|Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen
|1 tỷ 119 triệu
|Morning
|Morning X-Line
|424 triệu
|Morning MT
|349 triệu
|New Carnival
|New Carnival 2.2D Luxury 8S
|1 tỷ 299 triệu
|New Carnival 2.2D Premium 7S
|1 tỷ 519 triệu
|New Carnival 2.2D Premium 8S
|1 tỷ 479 triệu
|New Carnival 2.2D Signature 7S
|1 tỷ 589 triệu
|New Carnival Hybrid
|New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature
|1 tỷ 849 triệu
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.