Đóng

Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 9/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô KIA mới nhất tại Việt Nam tháng 9/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

KIA là một trong những thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Các dòng xe của Kia rất đa dạng, từ những mẫu hatchback nhỏ gọn, sedan sang trọng cho đến SUV và xe điện hiện đại.

Trong đó, KIA Sportage 2025 mang đến diện mạo mạnh mẽ và hiện đại với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng “Opposites United”. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED sắc nét và những đường nét góc cạnh tạo nên dáng vẻ cá tính. Thân xe được thiết kế cân đối với đường gân nổi bật, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim đa chấu đầy thể thao. 

KIA Sportage 2025 mang đến diện mạo mạnh mẽ và hiện đại. (Ảnh: KIA)

Không chỉ đẹp về ngoại hình, KIA Sportage 2025 còn sở hữu không gian nội thất rộng rãi và tinh tế. Xe được trang bị màn hình kép hiện đại, hệ thống giải trí thông minh và nhiều tiện ích cao cấp. Ghế ngồi bọc da êm ái, hỗ trợ chỉnh điện mang lại cảm giác thoải mái trên mọi hành trình. 

Về vận hành, Sportage 2025 mang đến nhiều tùy chọn động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh. Xe được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động. Hệ thống treo được tinh chỉnh giúp xe vận hành êm ái và ổn định trên nhiều loại địa hình. 

Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 9/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Sorento Plug-in Hybrid  Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)  1 tỷ 399 triệu 
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen)  1 tỷ 299 triệu 
Sorento Hybrid  Sorento Hybrid 1.6L Premium  1 tỷ 149 triệu 
Sorento Hybrid 1.6L Signature  1 tỷ 247 triệu 
Carnival Carnival 3.5G SIGNATURE (7S)  1 tỷ 759 triệu 
Carens  Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ)  636 triệu 
Carens 1.5G Luxury  669 triệu 
Carens 1.4T Signature (7S)  769 triệu 
Carens 1.5G IVT  634 triệu 
New Seltos New Seltos 1.5L AT  599 triệu 
New Seltos 1.5L Luxury  699 triệu 
New Seltos 1.5L Premium  749 triệu 
New Seltos 1.5 Turbo GT-Line  764 triệu 
New Seltos 1.5 Turbo Luxury  714 triệu 
New Seltos 1.5L Deluxe  639 triệu 
New Seltos 1.5 Turbo Deluxe  654 triệu 
New Sonet New Sonet 1.5L Deluxe  539 triệu 
New Sonet 1.5L Luxury  579 triệu 
New Sonet 1.5L Premium  624 triệu 
K5 Kia K5 2.0 LUXURY  849 triệu 
Kia K5 2.0 PREMIUM  904 triệu 
Kia K5 2.5 GT-LINE  957 triệu 
K3 Kia K3 1.6 Luxury  584 triệu 
Kia K3 2.0 Premium  624 triệu 
Kia K3 1.6 Turbo GT  689 triệu 
Sportage Sportage 2.0G Premium  819 triệu 
Sportage 2.0G Signature  929 triệu 
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line)  999 triệu 
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD  1 tỷ 009 triệu 
Sportage 2.0D Signature (X-Line)  939 triệu 
Sportage 2.0D Signature  939 triệu 
Soluto Kia Soluto MT  386 triệu 
Kia Soluto MT Deluxe  397 triệu 
Kia Soluto AT Deluxe  422 triệu 
Sorento Sorento - 2.2D Luxury  939 triệu 
Sorento - 2.2D Premium  1 tỷ 079 triệu 
Sorento - 2.5G Premium  999 triệu 
Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu  1 tỷ 099 triệu 
Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen  1 tỷ 119 triệu 
Morning Morning X-Line  424 triệu 
Morning MT  349 triệu 
New Carnival New Carnival 2.2D Luxury 8S​  1 tỷ 299 triệu 
New Carnival 2.2D Premium 7S​  1 tỷ 519 triệu 
New Carnival 2.2D Premium 8S​  1 tỷ 479 triệu 
New Carnival 2.2D Signature 7S​  1 tỷ 589 triệu 
New Carnival Hybrid  New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature  1 tỷ 849 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới