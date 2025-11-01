90% nạn nhân các vụ 'bắt cóc trực tuyến' là nữ giới

(VTC News) -

Thông tin trên được công bố tại Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình”, khai mạc chiều 1/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ngày hội là hoạt động cốt lõi nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng và dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của các tổ chức quốc tế uy tín như Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), cùng các cơ quan chủ chốt của Việt Nam gồm Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Bộ Y tế.

Sự kiện nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo vệ thế hệ trẻ trong thế giới số, đặc biệt sau khi Bộ Công an công bố con số đáng báo động: Từ đầu năm 2025 tới nay, hơn 50 vụ "bắt cóc trực tuyến" được phát hiện, với 100% nạn nhân nằm trong độ tuổi từ 18 đến 22 và 90% nạn nhân là nữ giới.

Những con số này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự cần thiết của hành động phối hợp và cam kết tập thể để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an - đã chỉ rõ tầm quan trọng của không gian mạng, nơi mà thế hệ Z và Alpha đang lớn lên: “Internet không chỉ là công cụ mà là không gian sống thứ 2. Ở đó, con em chúng ta học, sáng tạo, kết bạn, và…cũng có thể bị tổn thương sâu sắc nhất.

Bảo vệ thế hệ trẻ không chỉ là nghĩa vụ đạo đức – đó là mệnh lệnh chính trị cao nhất của Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị. Không một sự phát triển nào có ý nghĩa nếu thế hệ tương lai của chúng ta phải lớn lên trong sợ hãi thế giới số.”- Thiếu tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh.

Vì vậy, chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số đề xuất và dẫn dắt là một nỗ lực kịp thời, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng. Chưa đầy một tháng triển khai, chiến dịch “Không Một Mình” đã gặt hái thành công bước đầu ấn tượng với sự hưởng ứng của hơn 2.000 trường học trên toàn quốc và đạt hơn 500 triệu lượt tiếp cận trên không gian mạng.

​Chiến dịch và Ngày hội An toàn trực tuyến cũng khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn và nhân văn.

Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” diễn ra trong hai ngày 1–2/11 với chuỗi hoạt động kết hợp giáo dục và công nghệ, giúp người tham gia nhận diện các nguy cơ trực tuyến. Điểm nhấn gồm triển lãm số đa giác quan, khu trải nghiệm công nghệ, minishow tài năng học đường (1/11) và Gala âm nhạc “Không Một Mình” (2/11), lan tỏa thông điệp về niềm tin và an toàn trong thế giới số.