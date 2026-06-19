7 vật dụng nhà bếp nhiều người mua nhưng ít dùng

(VTC News) -

Trong kỷ nguyên của thương mại điện tử và các chiến dịch marketing bùng nổ, việc sở hữu một gian bếp ngập tràn thiết bị hiện đại thường được ví như biểu tượng của một lối sống tiện nghi. Đứng ở góc độ tâm lý học hành vi, khi quyết định mua một món đồ gia dụng, chúng ta thường mua viễn cảnh về những bữa ăn hoàn hảo, lối sống lành mạnh hơn là đánh giá thực tế tần suất sử dụng của thiết bị đó.

Hậu quả là, sau vài lần trải nghiệm đầy hứng khởi, rất nhiều cỗ máy đắt tiền bị đẩy vào góc khuất của tủ bếp, trở thành những gánh nặng tích bụi. Dựa trên các khảo sát tiêu dùng và phân tích công năng vật lý, dưới đây là 7 vật dụng nhà bếp có tỷ lệ mua nhiều nhưng sử dụng ít nhất.

Lò nướng thủy tinh

Từng là ngôi sao của gian bếp Việt, lò nướng thủy tinh hiện nay gần như đã bị "tuyệt chủng" trong thói quen nấu nướng thường nhật. Về mặt thiết kế, thiết bị này có một nhược điểm cơ học chí mạng: Phần nắp chứa cụm đèn halogen và quạt tản nhiệt rất nặng và cồng kềnh. Mỗi lần trở thức ăn, người dùng phải tìm một mặt phẳng chịu nhiệt để đặt chiếc nắp đang nóng rực này xuống, tiềm ẩn nguy cơ bỏng rất cao.

Thêm vào đó, lồng thủy tinh rất nặng và trơn trượt khi rửa bằng xà phòng. Sự ra đời của nồi chiên không dầu (Air Fryer) với ngăn kéo tiện lợi, trọng lượng nhẹ và dễ vệ sinh đã triệt tiêu hoàn toàn công năng của lò nướng thủy tinh, biến thiết bị này thành một vật cản chiếm diện tích.

Máy ép chậm nhiều người mua nhưng ít dùng. (Ảnh: IG)

Máy ép chậm

Nhiều người quyết định đầu tư hàng triệu đồng cho một chiếc máy ép chậm với mong muốn theo đuổi chế độ ăn uống detox. Tuy nhiên, sự thật phũ phàng luôn nằm ở khâu vệ sinh.

Một chiếc máy ép chậm cấu tạo từ rất nhiều chi tiết phức tạp: Trục ép, lưới lọc vi mô, ống dẫn bã, nắp đậy... Quá trình tháo lắp đòi hỏi sự tỉ mỉ, và việc chà rửa màng lọc kim loại bám đầy xơ trái cây là một "cơn ác mộng" thực sự.

Khi nhận ra bản thân phải mất 10 phút để ép một ly nước nhưng tốn đến 20 phút để cọ rửa máy, hầu hết người dùng đều bỏ cuộc. Thay vào đó, việc ăn trái cây tươi trực tiếp để hấp thụ trọn vẹn chất xơ, hoặc mua nước ép sẵn lại trở thành lựa chọn thực tế và khoa học hơn.

Máy làm bánh mì tự động

Viễn cảnh thức dậy với mùi bánh mì nướng thơm lừng trong nhà là chiêu bài marketing đánh trúng tâm lý người tiêu dùng. Tuy nhiên, quá trình vận hành máy làm bánh mì lại bộc lộ nhiều điểm trừ.

Thứ nhất, một chu trình nhào, ủ và nướng hoàn chỉnh thường kéo dài từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Thứ hai, kết cấu của bánh mì làm từ máy tự động thường khá đặc, vỏ không có độ giòn xốp hoàn hảo như nướng bằng lò nướng chuyên dụng. Sự cồng kềnh của thiết bị cùng chi phí nguyên liệu đôi khi còn đắt hơn việc ra tiệm bánh mỳ thủ công gần nhà để mua một ổ bánh tươi mới, nóng hổi chỉ trong 5 phút.

Máy làm bún, mì sợi tươi

Tương tự như máy làm bánh mì, máy làm bún/mì tươi đánh trúng vào tâm lý lo ngại thực phẩm bẩn. Nhưng đứng ở góc độ hiệu suất, đây là một khoản đầu tư thất bại đối với những gia đình bận rộn.

Để có được một mẻ mì, bạn phải cân đong chính xác tỷ lệ bột và nước. Nếu sai lệch, bột sẽ kẹt cứng trong trục xoắn. Khâu vệ sinh thiết bị này đòi hỏi sự kiên nhẫn tột độ khi bạn phải dùng những chiếc que nhỏ tăm tỉa từng chút bột dính dẻo quẹo trong các khuôn tạo sợi. Đa số người dùng chỉ sử dụng máy 1-2 lần rồi nhanh chóng quay lại với các loại bún, mì khô đóng gói công nghiệp vừa rẻ, vừa tiện lợi.

Máy làm bún, mì sợi tươi cũng từng tạo xu hướng rồi rơi vào quên lãng. (Ảnh: DMN)

Máy làm tỏi đen

Tỏi đen được chứng minh là siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe, dẫn đến cơn sốt mua máy làm tỏi đen tại nhà. Thế nhưng, nguyên lý hoạt động của máy lại gây ra nhiều phiền toái.

Quá trình lên men tỏi đen đòi hỏi máy phải cắm điện chạy liên tục từ 12 đến 15 ngày. Điều này không chỉ gây tiêu tốn điện năng mà còn tiềm ẩn rủi ro chập cháy nếu nguồn điện gia đình không ổn định. Nghiêm trọng hơn, trong suốt quá trình ủ, máy sẽ liên tục tỏa ra mùi tỏi lên men nồng nặc, bám vào quần áo và đồ đạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian sống nếu gian bếp của bạn không đủ thông thoáng.

Máy làm kem tươi

Máy làm kem là thiết bị thường được mua vào mùa hè nhờ sự háo hức của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nó lại mắc phải giới hạn về tính cơ động và thời gian.

Với các dòng máy làm kem gia đình phổ thông không tích hợp block làm lạnh tự động, bạn bắt buộc phải đặt lõi làm lạnh vào ngăn đá tủ lạnh trước 24 tiếng. Hỗn hợp kem cũng cần được pha chế phức tạp. Hơn nữa, đây là thiết bị mang tính mùa vụ cực cao. Khi mùa hè qua đi, chiếc máy cồng kềnh này sẽ nằm bất động trong tủ bếp suốt 9 tháng còn lại của năm.

Máy trộn bột để bàn cỡ lớn

Máy trộn bột để bàn là biểu tượng của những căn bếp phương Tây sang trọng. Thế nhưng, nếu bạn không phải là một thợ làm bánh chuyên nghiệp hoặc không làm bánh tối thiểu 2 lần/tuần, đây là một sự lãng phí tài nguyên không gian cực lớn.

Với trọng lượng trung bình từ 5 đến 10kg, bạn sẽ không muốn di chuyển nó ra vào tủ. Việc đặt cố định một thiết bị khổng lồ trên mặt bàn đá sẽ nuốt chửng diện tích thao tác của gian bếp. Thực tế, với các nhu cầu đánh trứng, trộn bột làm bánh quy cơ bản, một chiếc máy đánh trứng cầm tay nhỏ gọn trị giá vài trăm nghìn đồng là hoàn toàn đủ đáp ứng.

Để tránh rơi vào cạm bẫy mua sắm, các chuyên gia tài chính và thiết kế nội thất khuyên người dùng nên áp dụng công thức chi phí trên mỗi lần sử dụng. Một thiết bị có giá 2 triệu đồng nhưng dùng mỗi ngày như nồi cơm điện sẽ vô cùng rẻ, nhưng một thiết bị 1 triệu đồng chỉ dùng vài lần trong đời như máy làm bún lại là quá đắt đỏ.

Trước khi xuống tiền cho bất kỳ vật dụng nhà bếp nào, hãy tự đặt ra 3 câu hỏi: "Tôi có dùng nó hàng tuần không? Nó có dễ rửa không? Tôi sẽ cất nó ở đâu?". Việc thiết lập bộ lọc tư duy này sẽ giúp bạn bảo vệ túi tiền và giữ cho gian bếp luôn ngăn nắp, gọn gàng.