7 mẹo đơn giản giúp giảm hóa đơn tiền nước mỗi tháng

(VTC News) -

Rất nhiều gia đình đang phải chi trả hóa đơn tiền nước ngày càng cao do thói quen sử dụng chưa hợp lý hoặc hệ thống cấp nước trong nhà gặp vấn đề mà không được phát hiện kịp thời. Việc tiết kiệm nước không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên đang ngày càng trở nên quý giá.

Dưới đây là những mẹo tiết kiệm nước đơn giản nhưng hiệu quả để giảm hóa đơn tiền nước mỗi tháng.

Rò rỉ là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến hóa đơn tiền nước tăng bất thường. (Ảnh minh họa)

Kiểm tra và khắc phục rò rỉ nước

Rò rỉ là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến hóa đơn tiền nước tăng bất thường.

Một vòi nước nhỏ giọt liên tục hoặc bồn cầu bị rò rỉ có thể làm thất thoát hàng trăm lít nước mỗi tháng mà gia chủ không hề hay biết.

Người dùng nên thường xuyên kiểm tra các vòi nước, đường ống, van khóa và bồn cầu. Nếu phát hiện dấu hiệu rò rỉ cần sửa chữa ngay để tránh lãng phí nước và phát sinh chi phí không cần thiết.

Chọn xả nước nhẹ khi dùng toilet

Với những lần "đi nhẹ" chỉ cần xả ít nước thôi đã đủ sạch. Các loại bồn cầu hiện nay đều phân ra 2 chế độ xả nhẹ và mạnh để tiết kiệm nước hơn.

Nếu bồn cầu của gia đình bạn không có chế độ này, có thể đặt một chai nước bằng nhựa vào trong bình xả để giảm lượng nước được sử dụng cho mỗi lần xả nước.

Các loại bồn cầu hiện nay đều phân ra 2 chế độ xả nhẹ và mạnh để tiết kiệm nước hơn. (Ảnh minh họa)

Chỉ vận hành máy giặt khi đủ tải

Máy giặt là thiết bị tiêu thụ lượng nước khá lớn trong mỗi lần hoạt động. Nếu giặt quá ít quần áo nhưng vẫn chạy đủ chu trình, lượng nước sử dụng trên mỗi bộ quần áo sẽ tăng đáng kể.

Các chuyên gia khuyến nghị nên gom đủ lượng quần áo phù hợp với công suất máy trước khi giặt để tối ưu lượng nước tiêu thụ.

Máy giặt là thiết bị tiêu thụ lượng nước khá lớn trong mỗi lần hoạt động. (Ảnh minh họa)

Sử dụng vòi sen thay cho bồn tắm

Tắm bằng vòi sen thường tiêu tốn ít nước hơn nhiều so với việc ngâm mình trong bồn tắm. Bên cạnh đó, việc rút ngắn thời gian tắm từ 15 phút xuống còn khoảng 5-10 phút cũng giúp tiết kiệm một lượng nước đáng kể.

Lắp đặt thiết bị tiết kiệm nước

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại vòi nước, bồn cầu và đầu sen được thiết kế với công nghệ tiết kiệm nước. Các thiết bị này giúp giảm lưu lượng nước sử dụng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sinh hoạt.

Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu có thể cao hơn đôi chút nhưng về lâu dài sẽ giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền nước.

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại vòi nước, bồn cầu và đầu sen được thiết kế với công nghệ tiết kiệm nước. (Ảnh minh họa)

Tái sử dụng nước

Nước sau khi rửa rau củ hoặc vo gạo có thể được tận dụng để tưới cây, lau sân hoặc vệ sinh một số khu vực trong nhà. Đây là cách đơn giản giúp giảm lượng nước sạch phải sử dụng cho các công việc không yêu cầu chất lượng nước cao.

Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ tái sử dụng nguồn nước còn sạch, không chứa hóa chất hoặc chất tẩy rửa.

Theo dõi đồng hồ nước định kỳ

Việc ghi lại chỉ số đồng hồ nước mỗi tháng giúp người dân dễ dàng phát hiện những bất thường trong quá trình sử dụng.

Nếu lượng nước tiêu thụ tăng đột ngột dù thói quen sinh hoạt không thay đổi, rất có thể hệ thống cấp nước đang gặp sự cố hoặc xuất hiện rò rỉ ngầm. Phát hiện sớm sẽ giúp giảm thiểu thất thoát và tránh phát sinh chi phí lớn.

Tiết kiệm nước không đồng nghĩa với việc cắt giảm nhu cầu sinh hoạt mà là sử dụng nguồn nước một cách hợp lý và hiệu quả hơn. Hãy áp dụng những mẹo đơn giản này để mỗi gia đình đều có thể giảm đáng kể hóa đơn tiền nước mỗi tháng.