5 vị trí quan trọng cần chống thấm khi làm nhà

(VTC News) -

Chống thấm nhà ở là quá trình áp dụng các biện pháp kỹ thuật và vật liệu chuyên dụng nhằm ngăn chặn nước hoặc độ ẩm xâm nhập vào các bộ phận của công trình như mái nhà, tường, sàn...

Vì sao cần chống thấm ngay từ khi xây nhà?

Nước là một trong những tác nhân gây hư hại công trình phổ biến nhất. Khi thấm vào tường, sàn hoặc kết cấu bê tông, nước có thể làm giảm khả năng chịu lực, gây ăn mòn cốt thép và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Chống thấm giúp bảo vệ kết cấu công trình, hạn chế tình trạng nứt vỡ, bong tróc sơn, ẩm mốc và xuống cấp theo thời gian.

Chống thấm giúp kéo dài tuổi thọ công trình. (Ảnh: VLXD SCG)

Việc chống thấm ngay từ giai đoạn xây dựng không chỉ giúp bảo vệ chất lượng công trình mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa về sau. Thực tế cho thấy, chi phí xử lý chống thấm khi công trình đã hoàn thiện thường cao hơn nhiều lần so với việc thi công đúng kỹ thuật từ đầu.

Những vị trí quan trọng cần chống thấm khi xây nhà

Trong ngôi nhà, nhiều khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước và có nguy cơ thấm dột cao. Đây là những vị trí cần chống thấm ngay từ khi xây nhà.

Mái nhà và sân thượng

Mái nhà và sân thượng là những vị trí tiếp xúc trực tiếp với mưa nắng quanh năm nên luôn nằm trong danh sách các khu vực cần chống thấm kỹ lưỡng nhất.

Đối với mái bằng bê tông, nước mưa có thể đọng lại trên bề mặt nếu hệ thống thoát nước không hiệu quả. Theo thời gian, nước sẽ thẩm thấu qua các vết nứt nhỏ và xâm nhập vào kết cấu bên trong.

Vì vậy, nên sử dụng các vật liệu chống thấm chuyên dụng như màng chống thấm, sơn chống thấm hoặc các loại hóa chất thẩm thấu kết tinh để tăng khả năng bảo vệ cho mái và sân thượng.

Mái nhà và sân thượng là khu vực cần chống thấm kỹ lưỡng. (Ảnh: AI)

Phòng tắm

Phòng tắm và nhà vệ sinh là khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước nên nguy cơ thấm dột rất cao. Nếu không chống thấm cẩn thận, nước có thể thấm xuống tầng dưới hoặc lan sang các phòng bên cạnh.

Các vị trí cần đặc biệt lưu ý gồm sàn nhà vệ sinh, chân tường, cổ ống xuyên sàn và khu vực đặt thiết bị vệ sinh. Đây là những điểm dễ xuất hiện khe hở khiến nước rò rỉ sau một thời gian sử dụng.

Tường ngoài nhà

Tường ngoài là lớp bảo vệ đầu tiên của công trình trước các tác động từ môi trường. Dưới ảnh hưởng của nắng mưa liên tục, các vết nứt chân chim hoặc khe hở nhỏ trên bề mặt tường có thể trở thành đường dẫn cho nước thấm vào bên trong.

Để hạn chế tình trạng này, nên sử dụng vữa chống thấm, sơn ngoại thất chất lượng cao hoặc các vật liệu chống thấm chuyên dụng cho mặt đứng công trình.

Ban công

Ban công là khu vực thường xuyên chịu tác động trực tiếp của mưa gió. Nếu không được xử lý chống thấm đúng kỹ thuật, nước có thể ngấm vào tường và trần nhà phía dưới.

Ngoài lớp chống thấm bề mặt, ban công cần được thiết kế độ dốc phù hợp để nước thoát nhanh.

Chân tường và khu vực tiếp xúc với nền đất

Chân tường là vị trí thường bị bỏ quên nhưng rất dễ xuất hiện hiện tượng thấm ngược do hơi ẩm từ nền đất bốc lên.

Khi độ ẩm tích tụ lâu ngày, tường có thể xuất hiện các vết loang ố, bong tróc sơn hoặc nấm mốc gây mất thẩm mỹ. Để khắc phục, cần thi công lớp chống thấm chân tường ngay từ giai đoạn xây dựng.