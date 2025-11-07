4 loại thực phẩm khi mọc mầm càng tăng giá trị

(VTC News) -

Nhiều bà nội trợ có thói quen mua thực phẩm trữ trong nhà và khi bảo quản không đúng cách, một số củ dễ bị mọc mầm. Nhiều người cho rằng thực phẩm khi nảy mầm sẽ hỏng và nên bỏ đi thay vì tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, không phải tất cả thực phẩm khi nảy mầm đều sản sinh ra chất độc hại, thậm chí chúng còn có lợi cho sức khỏe.

Những thực phẩm bổ dưỡng khi nảy mầm

Sau đây là 4 loại thực phẩm nảy mầm tốt cho sức khỏe mà chúng ta không nên bỏ qua.

Tỏi

Tỏi nảy mầm cũng có thể biến thành món ngồng tỏi rất hấp dẫn. (Ảnh: Sohu)

Tỏi là loại gia vị phổ biến được sử dụng trong nấu ăn, vì vậy chúng ta thường dự trữ một ít ở nhà quanh năm. Tuy nhiên, tỏi rất dễ nảy mầm. Đôi khi, nếu bạn mua quá nhiều và không dùng hết kịp thời, những mầm nhỏ sẽ mọc lên. Nhiều người nghĩ rằng tỏi nảy mầm thì phải bỏ đi, nhưng thực tế nó vẫn an toàn để ăn.

Trên thực tế, sau khi nảy mầm, allicin trong tỏi sẽ chuyển hóa thành các thành phần có lợi khác, chẳng hạn như polyphenol. Tuy nhiên, hương vị của tỏi nảy mầm sẽ nhẹ hơn và các chất dinh dưỡng sẽ được cung cấp cho những mầm mới. Lá tỏi mà chúng ta thường mua chính là hình dạng của tỏi nảy mầm. Nếu tỏi ở nhà bạn đã nảy mầm, ngoài việc an toàn để ăn, bạn cũng có thể chọn trồng và trồng thành mầm tỏi.

Lạc

Lạc rất dễ nảy mầm nếu không được bảo quản đúng cách tại nhà. Nhiều người cho rằng lạc nảy mầm sản sinh ra độc tố và phải vứt bỏ, nhưng thực tế đây là một sự lãng phí. Nếu bạn đã mua giá đỗ ở chợ, và những giá lạc này cũng giống như giá đỗ chúng ta thường ăn ở nhà. Giá lạc không chỉ ngon mà còn chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên cung cấp dưỡng chất cho cơ thể. Vì vậy, miễn là lạc nảy mầm tại nhà chưa bị mốc thì vẫn an toàn để ăn.

Đậu nành và đậu xanh

Nếu bạn vẫn có thói quen mua giá đỗ và giá đậu nành ở chợ, những loại giá này được làm từ đậu nành và đậu xanh nảy mầm. Do đó, thật dễ hiểu tại sao đậu nành và đậu xanh nảy mầm lại an toàn để ăn.

Trên thực tế, giá trị dinh dưỡng của chúng thậm chí có thể tăng lên sau khi nảy mầm. Theo các nghiên cứu, đậu nành nảy mầm chứa ít các yếu tố kháng dinh dưỡng hơn, chẳng hạn như axit phytic, giúp cơ thể hấp thụ các khoáng chất như canxi và sắt dễ dàng hơn. Tương tự, đậu xanh nảy mầm có hàm lượng vitamin C cao hơn, giúp tăng cường hiệu quả làm mát và giải nhiệt. Vì thế nếu đậu xanh và đậu nành nhà bạn nảy mầm, bạn đừng vứt bỏ chúng đi mà nên tận dụng để làm giá đỗ.

Gạo lứt

Gạo lứt nảy mầm rất tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người có thể đã từng gặp gạo lứt nảy mầm. Gạo lứt thường dễ nảy mầm tự nhiên trong môi trường thích hợp. Gạo lứt nảy mầm, còn được gọi là giá gạo, là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng. Nó giàu chất xơ và vitamin B, có thể giúp cải thiện chức năng tiêu hóa. Gạo lứt cũng không chứa độc tố nên việc ăn gạo lứt nảy mầm tại nhà hoàn toàn an toàn.

2 loại thực phẩm không nên ăn nếu nảy mầm

Bên cạnh thực phẩm nảy mầm tốt cho sức khỏe, một số thực phẩm bạn cần tránh sử dụng vì có thể sản sinh chất độc hại.

Khoai lang

Khoai lang mọc mầm rất dễ sản sinh độc tố. (Ảnh: Sohu)

Mùa thu và mùa đông là mùa thu hoạch khoai lang cao điểm. Nếu không được bảo quản đúng cách, khoai lang rất dễ nảy mầm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không nên ăn khoai lang đã nảy mầm. Mặc dù nó không sản sinh độc tố, nhưng nó làm mất chất dinh dưỡng và làm giảm hương vị.

Khoai lang nảy mầm cũng dễ bị thâm đen và thối rữa, sản sinh độc tố nấm. Ăn khoai lang nảy mầm có hại cho sức khỏe. Vì vậy, tốt nhất nên mua khoai với lượng vừa phải để tránh tình trạng nảy mẩm.

Gừng

Gừng là một loại gia vị phổ biến trong nhà bếp, được biết đến với khả năng khử mùi tanh và tăng hương vị tuyệt vời. Nếu gừng mọc mầm, nhiều người sẽ gọt bỏ mầm và tiếp tục ăn. Tuy nhiên, gừng mọc mầm sẽ mất độ ẩm và dưỡng chất, đồng thời hương vị cay nồng ban đầu cũng giảm đi, khiến gừng không còn hiệu quả trong việc khử mùi tanh.

Hơn nữa, gừng mọc mầm rất dễ bị mốc, và ngay cả khi chúng ta loại bỏ phần bị hỏng, độc tố vẫn có thể đã ngấm vào gừng. Tốt nhất nên bỏ gừng ngay lập tức để tránh các nguy cơ sức khỏe.

Khi mọc mầm gừng thường mất đi hương vị ban đầu. (Ảnh: Sohu)

Thực tế, không phải loại củ nào cũng sinh độc tố khi mọc mầm. Tuy nhiên, dù tốt hay xấu thì hương vị của chúng hầu hết đều thay đổi, khiến món ăn sẽ không còn hấp dẫn như mục đích sử dụng ban đầu. Do đó, để tránh trường hợp này, chúng ta chỉ nên mua thực phẩm với lượng vừa đủ dùng và tránh trữ lại trong nhà.