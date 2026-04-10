4 loại quả giàu selen, càng ăn càng bổ gan

Selen là vi chất dinh dưỡng quan trọng, giúp chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Khi cơ thể đủ selen, hệ miễn dịch sẽ hoạt động tốt hơn, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn, virus và bệnh tật.

Selen cũng bảo vệ gan khỏi tổn thương do oxy hóa và hỗ trợ các enzyme gan trong việc giải độc.

Thực phẩm tự nhiên giàu selen giúp bảo vệ gan và cải thiện miễn dịch (Nguồn ảnh: Shutterstock)

Nếu thiếu selen, cơ thể sẽ yếu đi, hệ miễn dịch suy giảm và gan dễ bị tổn thương. Đặc biệt là đối với người trung niên và cao tuổi, khi tuổi tác tăng lên, hàm lượng selen trong cơ thể sẽ giảm dần, do đó cần chú ý bổ sung thêm. Theo trang Aboluowang, dưới đây là 4 loại thực phẩm nên tăng cường để hỗ trợ gan, bảo vệ tim mạch và nâng cao miễn dịch.

Măng tây

Măng tây là một trong những loại rau chứa nhiều selen. Mỗi 100g măng tây có thể chứa hàng chục microgram selen, nằm trong top các loại rau giàu selen. Măng tây cũng chứa asparagine, một chất tác dụng lợi tiểu, giúp hỗ trợ đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Mùa xuân là thời điểm măng tây vào vụ, tươi ngon và giòn, giá cả cũng rẻ hơn so với mùa đông. Măng tây có hai loại phổ biến: măng tây xanh và măng tây trắng.

Măng tây xanh vị giòn và đậm đà hơn, chứa nhiều selen hơn, trong khi măng tây trắng được trồng trong điều kiện không có ánh sáng, nên có vị mềm mại hơn nhưng hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn một chút.

Nấm hương

Nấm hương là một trong những loại nấm phổ biến trên bàn ăn của chúng ta và là một nguồn bổ sung selen hữu ích.

Các loại nấm nói chung có hàm lượng selen khá cao, và nấm hương là một trong những loại nấm nổi bật trong số đó. Nấm hương khô thường chứa nhiều selen hơn nấm tươi, nhờ quá trình phơi khô giúp cô đặc các dưỡng chất.

Ngoài selen, nấm hương còn chứa polysaccharides, loại hoạt chất có thể hỗ trợ hệ miễn dịch. Việc thêm nấm hương vào chế độ ăn có thể góp phần hỗ trợ gan trong việc giải độc và nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Đậu nành

Đậu nành không phải rau, nhưng là thực phẩm quen thuộc, đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung selen trong khẩu phần hằng ngày.

Mỗi 100g đậu nành chứa khoảng 6-10 microgram selen. Mặc dù lượng selen không cao bằng măng tây hay nấm hương, nhưng đậu nành lại có giá cả rất hợp lý, ai cũng có thể dễ dàng mua và sử dụng thường xuyên.

Selen trong đậu nành là dạng thực vật, dễ hấp thụ vào cơ thể. Ngoài ra, đậu nành còn được biết đến như "vua của protein thực vật", giàu isoflavones, lecithin và các chất hoạt tính khác, giúp hỗ trợ sức khỏe gan, tim mạch và hệ thần kinh.

Dâu tằm

Dâu tằm vào mùa xuân có màu tím đậm, vị chua ngọt và là một loại quả quen thuộc. Mỗi 100g dâu tằm tươi chứa khoảng 5-10 microgram selen, mức selen khá cao trong các loại trái cây.

Ngoài việc bổ sung selen, dâu tằm còn được biết đến với khả năng hỗ trợ sức khỏe gan và thận, đồng thời có thể giúp cải thiện tình trạng khô mắt và mất ngủ - những vấn đề thường gặp khi thời tiết thay đổi. Dâu tằm cũng chứa anthocyanin, một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tác động của các gốc tự do.