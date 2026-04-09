3 người Việt hồi sinh kỳ diệu từ tạng hiến của cô gái 19 tuổi người Anh

Ngày 9/4, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, 3 bệnh nhân người Việt được nhận tạng hiến từ cô gái O.S.W (19 tuổi quốc tịch Anh) hồi phục kỳ diệu sau 5 ngày thực hiện ghép tạng.

Lá gan giúp hồi sinh nam bệnh nhân N.V.G (53 tuổi) bị suy gan cấp trên nền viêm gan B, xơ gan nặng, từng đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Hai quả thận mang lại cơ hội sống mới cho anh H.V.Đ (35 tuổi) và chị H.T.T.H (41 tuổi) - những bệnh nhân nhiều năm sống phụ thuộc vào máy chạy thận, mòn mỏi chờ đợi phép màu.

“Chúng tôi thấy bản thân được sinh ra lần nữa. Xin cảm ơn tấm lòng nhân văn của gia đình người hiến”, chị H, đại diện các bệnh nhân xúc động chia sẻ.

Hai trong ba bệnh nhân được nhận tạng hiến từ cô gái người Anh.

Bố mẹ và các anh chị em của O.S.W cũng có mặt tại bệnh viện, gặp gỡ những người đang mang trong mình một phần cơ thể của con gái họ. Khoảnh khắc gặp gỡ khiến nhiều người xúc động.

Người mẹ lặng lẽ rơi nước mắt khi nhìn các bệnh nhân, như cảm nhận được sự hiện diện của con gái trong một hình hài khác.

Người cha nghẹn ngào chia sẻ: “Chẳng có món quà nào lớn hơn việc trao đi sự sống. Chúng tôi rất tự hào về con”. Trong nước mắt, người mẹ vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Con sẽ tiếp tục sống theo một cách thật đẹp. Con có những gia đình mới ở đây và sẽ luôn ở trong trái tim chúng tôi”.

Cô gái trẻ O.S.W bị tai nạn trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Dù được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức nỗ lực cấp cứu nhưng O.S.W không qua khỏi. Các bác sĩ đánh giá O.S.W đã chết não. Gia đình O.S.W nén nỗi đau thương quá lớn, quyết định hiến tạng cho các bệnh nhân Việt Nam đang cần tạng hiến.

Đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, ngay sau khi gia đình cô gái O.S.W đưa ra quyết định hiến tạng, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẩn trương kích hoạt quy trình điều phối, thực hiện lấy và ghép tạng trong điều kiện gấp rút, chạy đua với thời gian để giữ lại từng cơ hội sống.

Ca phẫu thuật được tiến hành với sự tham gia của nhiều ê-kíp chuyên sâu. Không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn, đó còn là hành trình cảm xúc, khi mỗi phút trôi qua đều mang ý nghĩa sống còn với người bệnh.

Các bác sĩ chia sẻ, trong phòng mổ hôm ấy, họ không chỉ làm nhiệm vụ của người thầy thuốc, mà còn mang theo sự trân trọng đặc biệt dành cho người hiến - một cô gái trẻ đến từ phương xa.

5 ngày sau ghép, cả 3 bệnh nhân đều có diễn biến hồi phục tích cực. Các chỉ số chức năng gan, thận dần ổn định, sức khỏe cải thiện rõ rệt, mở ra cơ hội trở lại cuộc sống bình thường sau chuỗi ngày dài chống chọi với bệnh tật.

Ca phẫu thuật hiến - ghép tạng là hành trình đầy xúc của các bác sĩ (Ảnh: BVCC)

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhờ nghĩa cử cao đẹp của cô gái, các bác sĩ có cơ hội cứu sống thêm nhiều bệnh nhân. Cả 3 trường hợp ghép tạng đều đang hồi phục tốt và sẽ sớm trở về cuộc sống thường ngày.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở một ca ghép tạng thành công, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về hiến tặng mô, tạng, rằng sự cho đi có thể nối dài sự sống, vượt qua mọi ranh giới đất nước, ngôn ngữ hay màu da.

Một cô gái đến Việt Nam như một lữ khách, nhưng khi rời đi, đã để lại phía sau một điều lớn lao hơn cả sự sống.

