Người cha bật khóc nói lời tiễn biệt con trai trước ca hiến tạng cứu 4 người

(VTC News) -

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người cha với cánh tay vẫn còn bó bột bật khóc gọi, tiễn biệt con trai đang nằm bất động trên giường bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trong nỗi đau mất mát, gia đình đã đưa ra quyết định hiến tạng của người con để cứu sống những bệnh nhân khác. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, cuối tháng 3, nam thanh niên 29 tuổi ở Hà Nội không may gặp tai nạn, ngã từ độ cao khoảng 2 mét và rơi vào tình trạng chết não. Với gia đình, đó là cú sốc quá lớn, nhất là với người cha - ông B.V.T.

Cùng thời điểm ấy, những biến cố dồn dập ập đến khi vợ ông đang điều trị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, còn bản thân ông cũng vừa bị gãy tay.

Người cha bật khóc nói lời tiễn biệt con trai trước ca hiến tạng. (Nguồn: Bệnh viện Việt Đức)

Giữa tận cùng mất mát, ông bật khóc khi đưa ra quyết định hiến tạng con trai để cứu người. Nén lại nỗi đau, ông nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ mong những phần thân thể còn lại của con có thể tiếp tục sống, tiếp tục giúp ích cho đời…”.

Quyết định ấy nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của gia đình. Trong không khí lặng đi vì xúc động, các bác sĩ tiến hành lấy tạng để thực hiện những ca ghép nối dài sự sống.

Nhờ nghĩa cử cao đẹp này, 4 bệnh nhân đã được trao cơ hội sống. Trái tim của chàng trai tiếp tục đập trong lồng ngực một người khác. Lá gan và hai quả thận cũng được ghép thành công, mang lại hy vọng cho những con người vốn đang tuyệt vọng chờ đợi từng ngày.

Các bác sĩ cho biết, mỗi ca hiến tạng không chỉ là một quyết định y khoa mà còn là sự lựa chọn đầy nhân văn. Đặc biệt, trong hoàn cảnh mất mát quá lớn như gia đình ông B.V.T, nghĩa cử ấy càng trở nên thiêng liêng và đáng trân trọng.

Câu chuyện của người cha ở Hà Nội một lần nữa lan tỏa thông điệp về ý nghĩa của việc hiến tạng sau chết não - hành động có thể cứu sống nhiều người, giúp sự sống được tiếp nối từ những điều tưởng chừng đã khép lại. Giữa tận cùng đau đớn, ông đã chọn cách để con mình tiếp tục hiện diện trong cuộc đời này bằng nhịp tim, hơi thở và sự sống của những con người khác.