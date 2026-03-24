Hành trình tái sinh kỳ diệu: Một người chết não hiến tạng cứu 5 người

(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp các chuyên gia ghép tạng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện lấy và ghép tạng từ người cho chết não, tiếp tục nối dài hành trình trao tặng sự sống cho người bệnh.

Đây là ca hiến - ghép đa tạng từ người cho chết não thứ tư được triển khai tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến trong quá trình từng bước làm chủ kỹ thuật ghép tạng của đội ngũ y, bác sĩ. Ghép tạng là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, trình độ chuyên môn cao cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại nhằm bảo đảm chất lượng tạng hiến.

Sau khi hoàn tất quy trình đánh giá, hội chẩn và xác nhận tiêu chuẩn cho nhận tạng theo đúng quy định, ê-kíp y tế khẩn trương triển khai lấy và ghép tạng trong điều kiện nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn và tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca hiến tạng từ người chết não thứ tư.

Từ nguồn tạng hiến, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện đồng thời hai ca ghép thận cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Việc ghép tạng ngay tại chỗ giúp tối ưu thời gian vàng, từ đó nâng cao cơ hội thành công cho người bệnh.

Các tạng khác gồm tim và gan được nhanh chóng vận chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục ghép cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Hai giác mạc được chuyển về ngân hàng giác mạc của Bệnh viện Mắt Trung ương để xử lý trước khi ghép cho người bệnh.

Ghép mô, tạng là thành tựu y học quan trọng, giúp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối. Tại Việt Nam, tổng số ca ghép tạng tính từ năm 1992 đến nay là hơn 9.500 trường hợp; tổng số người đăng ký hiến tạng trong cả nước là hơn 102.000.

Hiện nguồn hiến tạng từ người chết/chết não vẫn khan hiếm, trong khi nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng. Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á (hơn 1.000 ca/năm) nhưng tỷ lệ hiến tạng sau chết lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Hiện chưa có cơ chế, chính sách rõ ràng cho hoạt động tư vấn hiến tặng mô, tạng từ người chết não, chết tim. Chỉ một số bệnh viện thành lập được tổ tư vấn, vận động hiến tạng do chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp.

Ở nhiều nước phát triển, tư vấn hiến tặng mô, tạng tại bệnh viện là một phần quan trọng trong hệ thống y tế. Đội ngũ tư vấn được đào tạo bài bản, hưởng chế độ đãi ngộ hợp lý, giúp gia đình người bệnh hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của hiến tạng và đưa ra quyết định đúng đắn. Đây là mô hình Việt Nam cần nghiên cứu, áp dụng phù hợp.