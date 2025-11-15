3 loại thức ăn, đồ uống nên kiêng dùng vào buổi sáng để tránh hỏng răng

(VTC News) -

Các nha sỹ tiết lộ, có một số loại thực phẩm và đồ uống mọi người không nên sử dụng vào buổi sáng để tránh làm tổn thương răng miệng; đáng tiếc là chúng lại xuất hiện thường xuyên trong bữa sáng của rất nhiều người.

Những thức ăn, đồ uống không nên dùng vào buổi sáng

Trái cây họ cam quýt: Các nha sỹ cho hay, trái cây có múi như cam, quýt hay chanh chứa nhiều axit xitric, có thể làm suy yếu men răng, khiến răng dễ bị xói mòn và sâu. Trong khi đó, vào thời điểm bạn mới thức dậy, hoạt động tiết nước bọt trong miệng còn yếu, từ đó làm giảm khả năng trung hòa chất axit gây hại cho răng. Do đó, mọi người nên hạn chế việc sử dụng các loại trái cây họ cam quýt trong bữa sáng.

Trong nước cam có chứa loại axit có hại cho men răng. (Ảnh: NYP)

Cà phê: Mặc dù cà phê là món đồ uống không thể thiếu của nhiều người vào buổi sáng, khi rất cần tỉnh táo, hưng phấn để bước vào ngày làm việc, các nha sỹ vẫn cảnh báo mọi người không nên sử dụng loại đồ uống này ngay sau thời điểm tỉnh giấc.

Trong cà phê có một số loại axit có thể ăn mòn men răng và khiến răng bị ố vàng. Nếu uống cà phê khi bụng đói hoặc vào thời điểm buổi sáng mới thức dậy, khi lượng nước bọt trong miệng tiết ra còn thấp, nó có tác động tiêu cực tới hàm răng.

Ngoài ra, sắc tố sẫm màu của cà phê có thể làm đổi màu răng, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. Để bảo vệ sức khỏe răng miệng, các nha sỹ khuyên mọi người nên hạn chế tiêu thụ cà phê vào buổi sáng sớm và nên súc miệng bằng nước ngay sau khi sử dụng đồ uống này.

Các nha sỹ khuyên mọi người nên nên súc miệng bằng nước ngay sau khi sử dụng cafe. (Ảnh: Getty Images).

Ngũ cốc có đường và bánh ngọt: Theo các nha sỹ, tránh xa ngũ cốc có đường và bánh ngọt vào buổi sáng là điều cần thiết để ngăn ngừa tổn thương cho hàm răng. Các thực phẩm này tạo ra môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có hại phát triển trong miệng. Chúng cung cấp nguồn đường ổn định cho vi khuẩn hoạt động, dẫn đến sản xuất axit và ăn mòn men răng.

Đặc biệt vào thời điểm buổi sáng, việc lượng nước bọt giảm trong khi ngủ sẽ làm tăng nguy cơ gây tổn thương cho răng. Lựa chọn các bữa sáng với những thực phẩm ít đường hơn có thể giúp mọi người bảo vệ men răng và hỗ trợ sức khỏe răng miệng lâu dài.

Một số đồ ăn và thức uống có thể gây tổn hại cho răng nếu được sử dụng trước tiên vào sáng sớm. (Ảnh: Getty Images).

Những thực phẩm giúp bảo vệ răng miệng

Sữa chua: Đây là nhóm thực phẩm có chứa nhiều canxi và vitamin rất tốt cho sức khỏe răng miệng. Vào mỗi bữa sáng, bạn có thể kết hợp sữa chua cùng với một số loại trái cây để làm món tráng miệng và nên ưu tiên ăn sữa chua không đường.

Táo: Loại trái cây này có chứa nhiều vitamin đồng thời lượng đường thấp nên cũng rất tốt cho răng. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, ăn táo vào buổi sáng là tốt nhất vì nó giúp kích thích hệ tiêu hóa và nhu động ruột. Chất xơ hòa tan được gọi là pectin có trong táo giúp hấp thụ và bài tiết chất độc trong ruột. Qua đó, việc ăn táo vào buổi sáng không chỉ giúp bạn có hàm răng chắc khoẻ mà còn có thể có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa táo bón và kích hoạt quá trình trao đổi chất.

Táo là một trong những loại trái cây rất tốt cho răng miệng, đặc biệt là khi sử dụng vào buổi sáng. (Ảnh: NYP)

Cà rốt: Trong loại củ này có chứa nhiều chất như vitamin A, vitamin B6, nhiều chất xơ và ít chất béo nên tốt cho sức khỏe răng miệng và sức khỏe cơ thể.

Cần tây: Loại rau này có chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa nên rất tốt trong việc ngăn ngừa viêm nhiễm, tăng cường sức khỏe của nướu. Cần tây có thể được chế biến theo những cách khác nhau để mang đến những món ăn hấp dẫn, chẳng hạn như xào, nấu canh hoặc làm salad. Đặc biệt việc uống nước ép cần tây vào buổi sáng sẽ giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng đầy hơi, táo bón và nổi mụn.