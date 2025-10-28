2 ngày trải nghiệm ngập lụt của khách Tây ở Hội An: 'Chuyến du lịch đáng nhớ'

Sáng nay (28/10), mực nước trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ đang lên; thượng lưu sông Thu Bồn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Trong đó, sông Thu Bồn tại Hội An ở mức 3.06m, trên báo động 3: 1.06m. Dự kiến đỉnh lũ sông Thu Bồn tại Hội An là 3.25m, trên báo động 3: 1.25m (thấp hơn lũ đặc biệt 2007: 0.03m, cao hơn năm 2017: 0.08m).
Từ chiều qua (27/10), khi mực nước sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn) dâng cao và gây ngập sâu các tuyến đường trong khu phố cổ như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học..., chính quyền phường Hội An đã tổ chức giăng dây, cắm biển cảnh báo cấm người và phương tiện ra vào khu phố cổ, ngoại trừ sơ tán khách du lịch.
Trong buổi sáng lũ trên sông đạt đỉnh, nhiều du khách nước ngoài xách hành lý lỉnh kỉnh rời khách sạn và được trung chuyển ra bên ngoài khu vực ngập lụt bằng những chiếc thuyền nhỏ.
Các khu vực như ngã 3 Trần Cao Vân - Trần Hưng Đạo, Bà Triệu - Hai Bà Trưng,... trở thành địa điểm neo đậu ghe thuyền để trả khách.
Tại những khu vực này, phương tiện ra vào tấp nập vì lượng khách rời các khách sạn trong khu phố cổ - rốn lũ của Hội An - rất đông.
Nữ du khách hối hả di chuyển lên bờ sau khi được thuyền chở khỏi khu vực ngập lụt.
Vừa rời khỏi thuyền, du khách cõng theo con nhỏ, bì bõm lội qua đoạn đường còn ngập nước.
Nhóm du khách nước ngoài được thuyền chở ra địa điểm ngã 3 Hai Bà Trưng - Bà Triệu.
Sau khi di chuyển khỏi khách sạn bị ngập lụt, nhiều du khách nước ngoài bày tỏ niềm vui, họ đã có kỷ niệm đáng nhớ khi lần đầu được trải nghiệm lũ ở phố cổ Hội An.
"Tôi đăng ký lưu trú tại một khách sạn bên An Hội - nơi bắt đầu đón lụt dâng cao từ hôm qua. Đến hôm nay, khi mực nước lớn hơn, tôi quyết định sơ tán. Hai ngày ở khách sạn và quan sát mực nước lên cũng như không khí dọn đồ đạc của cư dân bản địa, tôi cảm thấy rất lạ. Dù đến Hội An vào mùa lụt, song tôi đã có trải nghiệm hết sức thú vị và đáng nhớ" - một du khách đến từ Úc chia sẻ.