2 ngày trải nghiệm ngập lụt của khách Tây ở Hội An: 'Chuyến du lịch đáng nhớ'

"Tôi đăng ký lưu trú tại một khách sạn bên An Hội - nơi bắt đầu đón lụt dâng cao từ hôm qua. Đến hôm nay, khi mực nước lớn hơn, tôi quyết định sơ tán. Hai ngày ở khách sạn và quan sát mực nước lên cũng như không khí dọn đồ đạc của cư dân bản địa, tôi cảm thấy rất lạ. Dù đến Hội An vào mùa lụt, song tôi đã có trải nghiệm hết sức thú vị và đáng nhớ" - một du khách đến từ Úc chia sẻ.