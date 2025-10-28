+
Mưa lũ kỷ lục 1.085mm: Huế đối mặt thảm họa, dân vật lộn với lũ dữ
(VTC News) -
TP Huế đang đối mặt với đợt mưa lũ lịch sử chưa từng ghi nhận trong lịch sử Việt Nam, với lượng mưa lên tới 1.085,8 mm chỉ trong 24 giờ.
Nguyễn Vương - Chí Bảo
Tin mới
Mưa lũ kỷ lục 1.085mm: Huế đối mặt thảm họa, dân vật lộn với lũ dữ
09:56 28/10/2025
VTC NEWS TV
Tiết lộ 4 phẩm chất mà hầu hết những người thành đạt đều có
09:51 28/10/2025
Chuyện bốn phương
Cận cảnh bệnh viện có bãi đáp trực thăng đầu tiên ở Tây Nguyên
09:49 28/10/2025
Đời sống
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 29/10 và rạng sáng ngày 30/10
09:35 28/10/2025
Cần biết
Ngân hàng rao bán loạt bất động sản trị giá hàng chục tỷ đồng
09:30 28/10/2025
Tài chính
Nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng
09:28 28/10/2025
Tin nóng
Thổ Nhĩ Kỳ điều tra 152 trọng tài cá độ bóng đá
09:08 28/10/2025
Hậu trường
Công nghệ 28/10: Amazon dự kiến cắt giảm 30.000 nhân sự văn phòng
09:06 28/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Tâm điểm hút vốn đầu tư mới tại TP.HCM sau sáp nhập
09:00 28/10/2025
Dự án
Bác sĩ cảnh báo hiểm họa từ trào lưu uống chanh muối hột chữa bách bệnh
08:44 28/10/2025
Tư vấn
Vụ án sân bay Nha Trang: Tạm giữ hơn 1.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
08:33 28/10/2025
Bản tin 113
Xác định 2 đội vô địch vòng loại Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025
08:30 28/10/2025
Hậu trường
Tên lửa Burevestnik của Nga bay 14.000km, qua mặt mọi radar siêu việt
08:15 28/10/2025
Reels
Trực tiếp: Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách về bảo vệ môi trường
08:03 28/10/2025
VTC NEWS TV
SH Airport Lounge - nơi kiến tạo hành trình thông minh và tận tâm
08:00 28/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lập đông 2025 là ngày nào, nên làm gì trong tiết Lập đông?
08:00 28/10/2025
Gia đình
Hội chợ Mùa Thu 2025: Sản phẩm sạch của HTX thu hút người tiêu dùng
07:57 28/10/2025
Thị trường
Miền Trung mưa chưa dứt, 6 tỉnh cảnh báo lũ quét và sạt lở đất
07:47 28/10/2025
Thời tiết
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm chính thức Vương quốc Anh và Bắc Ireland
07:47 28/10/2025
Thời sự quốc tế
Israel nhận thêm thi thể một con tin thiệt mạng bị giam giữ ở Gaza
07:31 28/10/2025
Thời sự quốc tế
Động đất 6,1 độ Richter làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều tòa nhà bị hư hại
07:26 28/10/2025
Thời sự quốc tế
Có nên dùng dầu dừa thay thế dầu ăn?
07:15 28/10/2025
Gia đình
Smartphone làm mát bằng chất lỏng sẽ ra mắt vào tháng 11
07:00 28/10/2025
Sản phẩm
Đại tá Nguyễn Minh Tâm: Trung Quốc trỗi dậy 'thần tốc' nhưng không đe dọa Mỹ
07:00 28/10/2025
VTC NEWS TV
Thuốc ung thư đắt gấp 10 lần sau 20 năm, nhiều người bệnh phải bỏ dở điều trị
06:59 28/10/2025
Tin tức
Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều bệnh viện ở Huế, nhiều nơi ở Đà Nẵng cô lập
06:57 28/10/2025
Đời sống
'Quái kiệt làng hài' từng chất tiền đầy tủ, cuối đời nương tựa vợ kém 20 tuổi
06:55 28/10/2025
Sao Việt
Sai lầm khi chọn gạch ngoại thất khiến tường nhanh xuống cấp
06:52 28/10/2025
Bất động sản
Xét xử cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD
06:45 28/10/2025
Pháp đình
Nga xây dựng mạng lưới cảm biến bí mật ở Bắc Cực
06:44 28/10/2025
Quân sự