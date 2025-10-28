Đóng

Mưa lũ kỷ lục 1.085mm: Huế đối mặt thảm họa, dân vật lộn với lũ dữ

(VTC News) -

TP Huế đang đối mặt với đợt mưa lũ lịch sử chưa từng ghi nhận trong lịch sử Việt Nam, với lượng mưa lên tới 1.085,8 mm chỉ trong 24 giờ.

Nguyễn Vương - Chí Bảo
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới