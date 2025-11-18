Yumangel: 97 năm uy tín Yuhan, 17 năm yên dạ cùng người Việt

(VTC News) -

Yuhan Corporation – nền tảng chất lượng và uy tín gần 100 năm

Yuhan Corporation được thành lập vào năm 1926 bởi Tiến sĩ IIhan New, với mục tiêu là chăm sóc và giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng. Trải qua 97 năm không ngừng nghiên cứu và phát triển, Yuhan vượt qua khuôn khổ của một công ty dược phẩm thông thường để trở thành một biểu tượng của đạo đức kinh doanh và chất lượng tại châu Á.

Uy tín của Yuhan được chứng minh bằng những con số ấn tượng và các cột mốc lịch sử không thể phủ nhận:

Vinh danh đỉnh cao: Yuhan được Hiệp hội Tư vấn Quản lý Hàn Quốc (KMAC) khảo sát và vinh danh là “Công ty được kính trọng nhất tại Hàn Quốc” trong 20 năm liên tiếp. Đặc biệt, tập đoàn đạt chứng nhận All Star 17 trong ngành dược vào năm 2020, khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối.

Tiên phong trên thị trường chứng khoán: Năm 1962, Yuhan trở thành công ty dược phẩm đầu tiên của Hàn Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán, thể hiện sự minh bạch và tiềm lực tài chính vững mạnh.

Đột phá trong Nghiên cứu Dược phẩm: Năm 1973, Yuhan thành công tổng hợp Rifampicin, đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong điều trị bệnh lao tại Hàn Quốc. Tiếp theo đó, năm 2007, tập đoàn ra mắt Revanex, loại thuốc đối kháng bơm axit (APA) đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ điều trị loét dạ dày.

Hợp tác Đa quốc gia: Yuhan xây dựng mạng lưới hợp tác chặt chẽ với nhiều công ty dược phẩm lớn trên thế giới như việc thành lập liên doanh Yuhan-Kimberly (với Kimberly-Clark của Hoa Kỳ) và Janssen Hàn Quốc (với Công ty Dược phẩm Janssen của Bỉ). Điều này giúp Yuhan nâng cao công nghệ và mở rộng ảnh hưởng toàn cầu.

Tiêu chuẩn Chất lượng Quốc tế: Các nhà máy của Yuhan đã vượt qua nhiều đợt kiểm tra khắt khe từ các cơ quan quản lý dược phẩm uy tín quốc tế như FDA (Hoa Kỳ), EMEA/EDQM (châu Âu), TGA (Úc) và PMDA (Nhật Bản), đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Với những thành tựu này, Yuhan không chỉ giữ vững vị thế dẫn đầu về doanh thu trong ngành dược Hàn Quốc (năm 2018 và 2019) mà còn khẳng định rõ ràng triết lý kinh doanh đặt chất lượng và sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu.

Yumangel – chất lượng kế thừa từ tập đoàn dược phẩm hàng đầu Hàn Quốc

Là một sản phẩm chủ lực của Yuhan, Yumangel - Thuốc dạ dày chữ Y là kết quả của nền tảng nghiên cứu dược phẩm lâu đời. Sản phẩm được bào chế dạng hỗn dịch uống, giúp làm giảm và điều trị triệu chứng của chứng dư acid dạ dày.

Yumangel hiện có mặt tại hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc.

Đặc điểm nổi bật của Yumangel

Hiệu quả cao: Cơ chế hoạt động của thuốc là giúp trung hòa acid dạ dày dư thừa, tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc bị tổn thương, từ đó giảm nhanh các triệu chứng bệnh do tăng tiết acid như: ợ nóng, buồn nôn, nôn, đau dạ dày, chứng ợ.

Giúp cải thiện các chứng bệnh: Viêm loét dạ dày, loét tá tràng; viêm dạ dày; các chứng bệnh trào ngược thực quản.

Tiện lợi và dễ sử dụng: Với dạng hỗn dịch đóng gói sẵn (gói 15ml), Yumangel rất tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt phù hợp với nhịp sống bận rộn. Sản phẩm còn được điều chỉnh liều lượng phù hợp, sử dụng được cho cả người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

17 Năm Đồng Hành – vì một Việt Nam yên dạ

Nếu uy tín 97 năm của Yuhan là bảo chứng cho chất lượng, thì hành trình 17 năm của Yumangel tại thị trường Việt Nam chính là minh chứng cho sự tin cậy và hiệu quả thực tế của sản phẩm.

Sự có mặt bền vững của Yumangel tại Việt Nam không chỉ là thành công về mặt kinh doanh mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của tập đoàn Yuhan đối với sức khỏe người tiêu dùng Việt. Đây là quãng thời gian đủ dài để sản phẩm khẳng định chất lượng, xây dựng sự quen thuộc và trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong tủ thuốc của nhiều gia đình.

Trong tương lai, Yumangel sẽ tiếp tục sứ mệnh, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe dạ dày, góp phần thực hiện ước vọng “Vì một Việt Nam Yên dạ” bền vững. Thông điệp này thể hiện khát vọng của Yuhan trong việc giúp cộng đồng người Việt có được một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, loại bỏ nỗi lo về bệnh dạ dày để có thể an tâm, "yên dạ" tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, tập trung vào công việc, học tập và những giá trị khác.

Yumangel được phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc - Số 11 đường công nghiệp 4, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.

Hotline miễn cước 1800 1125.

*Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!