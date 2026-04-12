Xe tải lao xuống vực sâu, tài xế mắc kẹt trong cabin suốt 4 tiếng

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh này vừa tổ chức cứu nạn một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thôn Cốc Pú, xã Pà Vầy Sủ.

Khoảng 19h30 ngày 11/4, đơn vị nhận được tin báo khẩn cấp về việc một xe chở vật liệu xây dựng lao xuống vực sâu khoảng 80m, khiến tài xế mắc kẹt trong cabin.

Ngay sau đó, một tổ công tác gồm 20 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng được điều động đến hiện trường. Do khu vực xảy ra tai nạn nằm ở vùng đồi núi, đường đi khó khăn, trời tối, lực lượng cứu nạn gặp nhiều trở ngại trong quá trình tiếp cận.

Lực lượng chức năng cắt cabin, tiếp cận khu vực tài xế bị mắc kẹt. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, tổ công tác mới tiếp cận được vị trí chiếc xe gặp nạn dưới vực sâu. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh N.M.C. (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ). Thời điểm phát hiện, tài xế vẫn còn tỉnh táo nhưng bị mắc kẹt trong cabin biến dạng.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ tại chỗ. Trong điều kiện ánh sáng hạn chế và địa hình phức tạp, các cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị cắt, tách thủy lực để xử lý phần cabin bị biến dạng, từng bước tiếp cận nạn nhân.

Sau 4 giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn đã đưa được tài xế ra ngoài an toàn. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.