Xe điện lại khiến thế giới bất ngờ với kỷ lục tốc độ mới

(VTC News) -

YANGWANG, hãng xe cao cấp do BYD sở hữu, vừa thiết lập kỷ lục tốc độ tối đa toàn cầu mới cho xe thuần điện (EV) với vận tốc 472,41 km/h. Kỷ lục này được xác lập vào ngày 8/8 tại đường thử ATP Automotive Testing Papenburg, Đức.

Thành tích ấn tượng này có được nhờ vào mẫu xe YANGWANG U9 Track Edition với sự điều khiển của tay đua chuyên nghiệp Marc Basseng. Xe sở hữu nền tảng e⁴ Platform sử dụng bốn mô-tơ độc lập, có tốc độ quay tối đa 30.000 vòng/phút. Mỗi mô-tơ có công suất cực đại 555 kW, đưa tổng công suất toàn hệ thống vượt mốc 3.000 PS. Nhờ đó, xe đạt tỷ lệ công suất/trọng lượng lên đến 1.217 PS/tấn, ngang tầm với các siêu xe hàng đầu thế giới.

BYD xác lập kỷ lục mẫu xe điện nhanh nhất thế giới với vận tốc hơn 472 km/h. (Ảnh: BYD)

Bên cạnh đó, xe còn trang bị nền tảng điện áp siêu cao 1.200V cùng hệ thống quản lý nhiệt tối ưu để xe hoạt động bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt.

Để chinh phục tốc độ kỷ lục, sự ổn định là yếu tố then chốt. Nền tảng e⁴ sử dụng hệ thống kiểm soát mô-men xoắn độc lập, liên tục điều chỉnh mô-men xoắn của từng bánh xe hơn 100 lần mỗi giây, giúp xe luôn ổn định ở tốc độ cao.

Ngoài ra, hệ thống treo thông minh DiSus-X cho phép điều chỉnh độc lập từng bánh xe trong các tình huống tăng tốc hay vào cua gắt. Điều này giúp xe hạn chế hiện tượng chồm và lắc ngang, tối ưu hóa diện tích tiếp xúc giữa lốp và mặt đường để tăng độ bám và an toàn.

Thiết kế khí động học của YANGWANG U9 Track Edition được giữ nguyên so với bản thương mại. (Ảnh: BYD)

YANGWANG U9 Track Edition giữ nguyên thiết kế khí động học của bản thương mại, đồng thời bổ sung tùy chọn cánh chia gió trước bằng sợi carbon. Hãng cũng đã hợp tác với Giti Tire để phát triển loại lốp bán trơn chuyên dụng cho đường đua, giúp nâng cao độ bền và hiệu năng khi xe vận hành ở tốc độ cực hạn.

Trước đó, kỷ lục về tốc độ của xe thuần điện thuộc về Aspark SP600 (438,7 km/h) và Rimac Nevera (412 km/h).