Xác minh clip nhóm thanh niên vây đánh đôi nam nữ ở TP.HCM

(VTC News) -

Cụ thể, tối 8/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên xông vào đánh tới tấp đôi nam nữ trên đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn.

Hình ảnh từ clip cho thấy, nhóm người gồm khoảng 10 nam thanh niên vây đánh cô gái trước tiệm giặt sấy ở địa chỉ nói trên. Thời điểm trên, cô gái chỉ biết ôm đầu chịu trận. Lúc này, một nam thanh niên vào giải vây cho cô gái cũng bị nhóm người này đánh tới tấp vào đầu.

Hình ảnh nhóm người vây đánh đôi nam nữ gây náo loạn trên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin ban đầu, nạn nhân chưa đến trụ sở công an trình báo, nên cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Sự việc có nhiều người đi đường và người xung quanh chứng kiến, tuy nhiên không ai dám vào can ngăn. Một số người hô hoán và nhóm thanh niên rời đi ngay sau đó.

Liên quan vụ ẩu đã trên địa bàn TP.HCM, hôm qua 8/9, Cơ quan công an đã ra quyết định bắt khẩn cấp Hứa Duy Phương (SN 1987, ngụ TP.HCM, đang điều trị tại bệnh viện) cùng Nguyễn Đỗ Đăng Tâm (SN 1987), Lê Hồng Khanh (SN 1965) và Dương Trọng Quốc để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, Hứa Duy Phương đang điều trị tại bệnh viện do bị thương lúc xô xát.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 4/9, nhóm của Hứa Duy Phương và Dương Trọng Quốc đến quán Cà Kê Nướng (số 134, đường số 7, phường An Lạc) ăn uống, quay video. Cùng thời điểm này, tại quán cũng có nhóm của Nguyễn Đỗ Đăng Tâm và Lê Hồng Khanh.

Đến 21h30, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nguyễn Đỗ Đăng Tâm dùng chai bia đánh vào đầu Phương gây thương tích, Dương Trọng Quốc lao vào đánh Tâm khiến tình hình thêm căng thẳng. Vụ việc chỉ dừng lại khi lực lượng bảo vệ quán kịp thời can ngăn.

Trong lúc xô xát, một nam thanh niên bị thương nặng, gục xuống bàn, chảy máu vùng đầu và được người dân đưa đi cấp cứu. Hứa Duy Phương sau đó cũng được đưa vào bệnh viện để điều trị.