Vụ thịt heo bệnh bị tuồn vào doanh nghiệp: Tiết lộ về công ty liên quan

(VTC News) -

Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 ô tô đang vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô này và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tà lợn châu Phi. Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được thành lập năm 1957, tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Halong Canfoco là doanh nghiệp lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến, được biết đến với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp...

Theo giới thiệu trên website, sản phẩm đồ hộp chế biến của công ty đã hiện diện đầy đủ trên thị trường thông qua hệ thống phân phối trải khắp các tỉnh thành toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Công ty chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2001 với mã chứng khoán CAN. Công ty hiện còn sở hữu 3 công ty thành viên là Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đồng Tháp.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long đạt 179,6 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Song vốn hàng bán của hãng giảm mạnh -20%, còn 126 tỉ đồng.

Bởi vậy, lợi nhuận gộp trong kỳ này đạt 43,3 tỷ đồng, tăng 13%. Sau khi trừ mọi chi phí, lãi ròng của công ty này ở mức 7,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long đạt 486,9 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Theo đại diện doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận tăng là do giá vốn giảm bởi công ty vẫn đảm bảo được nguyên liệu sản xuất, chi phí quản lý giảm.

Mới đây, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã thông qua việc di dời nhà máy chế biến thực phẩm tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Nguyên nhân xuất phát từ Đồ án quy hoạch phân khu quận Ngô Quyền đến năm 2040 (được phê duyệt tháng 4/2025), khu đất công ty đang sử dụng đã được quy hoạch thành đất cây xanh công cộng và không gian vui chơi giải trí. Thực tế, từ năm 2023, công ty đã phải trả lại hơn 5.000m² cho thành phố.