VPBank CommCredit: Đồng hành xây dựng nền móng kinh doanh bền vững

(VTC News) -

Bức tranh thực tế và nhu cầu dựng nền móng vững chắc

Khởi sự kinh doanh luôn là một hành trình nhiều thử thách, đặc biệt với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh - lực lượng chiếm tới 5 triệu hộ trên cả nước, đóng góp gần 30% GDP (số liệu Tổng cục Thống kê năm 2023). Thế nhưng, hơn 70% trong số này vẫn loay hoay với bài toán vốn: khó tiếp cận ngân hàng, lệ thuộc vốn tự có hoặc kênh vay phi chính thống.

Thủ tục phức tạp, thiếu tài sản bảo đảm, hạn chế trong quản lý tài chính khiến không ít hộ kinh doanh rơi vào cảnh “khát vốn” ngay từ lúc bắt đầu, làm chậm bước mở rộng và gia tăng rủi ro vận hành. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, nhu cầu tiếp cận dòng vốn kịp thời, thuận tiện và chi phí hợp lý trở thành điều kiện tiên quyết để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cùng Nghị định 70/2025/NĐ-CP về chứng từ, hạch toán và báo cáo thuế cũng đang mở ra một bước ngoặt quản trị cho khu vực kinh doanh tư nhân.

Nhiều hộ kinh doanh gặp khó khi phải chuyển đổi: kỹ năng công nghệ hạn chế, thủ tục mới phức tạp, quỹ thời gian ít ỏi. Không ít chủ hộ vẫn quen quản lý bằng sổ tay, dẫn tới việc tách bạch tài chính cá nhân - kinh doanh hay theo dõi dòng tiền chưa kịp thời, đối soát nhà cung cấp và khách hàng thiếu chính xác.

Xuất phát từ thực tế đó, VPBank đã phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện dành cho cộng đồng kinh doanh tư nhân - phân khúc CommCredit – với mục tiêu đồng hành từ giai đoạn khởi đầu để các hộ và cá nhân kinh doanh có thể kiến tạo nền tảng vững chắc.

“Mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng xử lý ngay những nhu cầu cốt lõi của giai đoạn dựng móng, tiếp cận vốn minh bạch, quản trị công tác kinh doanh bài bản từ đầu bằng các công cụ số thân thiện để họ có thể nhanh chóng vận hành trơn tru, hạn chế rủi ro, tối ưu chi phí và mở khóa tăng trưởng bền vững về sau.” – Đại diện VPBank chia sẻ.

Vốn đúng - công cụ trúng - số hoá liền mạch

Để giải bài toán về vốn, gói vay V20000 được thiết kế như một đòn bẩy linh hoạt, giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối ưu chi phí vốn và duy trì dòng tiền.

Theo đó, với khách hàng có tài sản bảo đảm, VPBank CommCredit cung cấp gói vay thế chấp có hạn mức đến 20 tỷ đồng, lãi suất từ 3,99%, quy trình xét duyệt nhanh gọn. Đi kèm là giải pháp tín chấp đến 400 triệu đồng, khách hàng có thể linh hoạt hạn mức bằng hình thức vay vốn tín chấp, thấu chi, thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu và dòng tiền kinh doanh.

Khách hàng chưa có tài sản có thể tiếp cận khoản vay tín chấp tới 1 tỷ đồng, ưu đãi giảm lãi suất 2% xuyên suốt thời gian vay và thanh toán linh hoạt. VPBank cũng dành quà tặng là 70.000 gói phần mềm quản lý bán hàng tích hợp hóa đơn điện tử, chữ ký số, kê khai thuế cho khách hàng tuân thủ Nghị định 70.

Bài toán thứ hai là kiến tạo năng lực vận hành. Ở bước này, Shop Thịnh Vượng là giải pháp tài chính - quản trị toàn diện dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, giúp quản lý dòng tiền thông minh và hiệu quả hơn.

Với khả năng phân tách nguồn thu từ nhiều điểm bán, thông báo biến động số dư bằng Loa Thịnh Vượng, cùng các công cụ phân tích tăng trưởng qua biểu đồ trực quan, chủ hộ kinh doanh có thể dễ dàng điều phối chi phí một cách linh hoạt và minh bạch.

Không chỉ là “trợ thủ kế toán” và “trợ lý cá nhân” trong một, Shop Thịnh Vượng còn giúp khách hàng tối ưu dòng tiền với tài khoản Super Sinh Lời mang lại lãi suất 3,5%/năm. Được thiết kế đa nền tảng, dễ sử dụng trên cả điện thoại, máy tính bảng và máy tính, Shop Thịnh Vượng chính là người đồng hành đáng tin cậy để các hộ kinh doanh vận hành chuyên nghiệp hơn.

Với bài toán tối ưu chi phí, thẻ tín dụng kinh doanh VPBank CommCredit trở thành công cụ quản trị chi tiêu hiệu quả: ưu đãi hoàn tiền đến 1,5 triệu đồng/kỳ sao kê, miễn lãi tối đa 58 ngày, phí ngoại tệ chỉ 1%, cùng tính năng mã thanh toán ICCP bảo mật cho giao dịch online.

Ngoài hệ sinh thái ưu đãi toàn cầu của Mastercard, tại Việt Nam chủ thẻ có thể trả góp tại hơn 150 đối tác lớn và hưởng ưu đãi tại hàng nghìn điểm mua sắm, giúp hộ kinh doanh vừa kiểm soát chi phí, vừa mở rộng cơ hội tiêu dùng và dịch vụ.

Bên cạnh đó, VPBank CommCredit còn mang đến những tiện ích tinh gọn như tài khoản iNICK, eSodep miễn phí và loa thông báo biến động số dư để quản lý giao dịch theo thời gian thực, đặc biệt hữu ích khi vận hành nhiều điểm bán.

Có thể thấy, khi khách hàng bắt đầu hành trình kinh doanh, VPBank CommCredit đồng hành cùng khách hàng để giải quyết các vấn đề: có vốn đúng lúc, có công cụ quản trị phù hợp và có nền tảng số đồng bộ.

Hành trình hơn mười năm từ lúc bắt đầu thành lập mô hình tài chính chuyên biệt VPBank CommCredit cho thấy tầm nhìn dài hạn của VPBank, khi đầu tư nghiêm túc cho một hệ sinh thái đủ sâu để giải bài toán của từng giai đoạn phát triển của hộ và cá nhân kinh doanh.

Với nền móng vững và công cụ đúng, mô hình kinh doanh sẽ ổn định và phát triển bền vững. Khi dòng tiền minh bạch, việc tiếp cận cơ hội mới sẽ thuận lợi. Khi dữ liệu được kết nối thông suốt, hành trình số hoá không còn là gánh nặng mà trở thành lợi thế. Đó là cách VPBank CommCredit cùng khách hàng dựng nền tảng cho một thập kỷ tăng trưởng mới, bền bỉ và hiệu quả.