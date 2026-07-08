VinFast VF 8: 'Trợ thủ' của doanh nhân, 'resort di động' cho cả gia đình

(VTC News) -

Không gian rộng, tiện nghi cao cấp, trải nghiệm xứng tầm

Vừa chốt mua chiếc VinFast VF 8 Plus để thay thế cho chiếc sedan đã gắn bó nhiều năm, anh Nguyễn Văn Đông, giám đốc một doanh nghiệp xây dựng tại Hà Nội, cho biết đây là một quyết định hoàn toàn thực tế và xứng đáng.

“Xe cũ vẫn đáp ứng tốt công việc, nhưng mỗi lần cả nhà 5 người đi cùng thì không gian khá chật. Trong khi đó, việc duy trì hai chiếc xe để phục vụ riêng cho công việc và gia đình là không thực sự cần thiết. VF 8 đáp ứng trọn vẹn được cả hai nhu cầu này nên tôi quyết định đổi luôn”, anh Đông cho biết.

Theo vị giám đốc, với ngoại hình bề thế, mang đậm phong cách châu Âu, VF 8 “thừa sang” để đồng hành cùng anh trong những buổi gặp gỡ đối tác hay ký kết hợp đồng. Anh Đông cho biết cũng đã nhiều lần có cuộc trò chuyện “rôm rả” với các khách hàng cũng có sở thích xe cộ.

Trong khi đó, khi đóng vai trò một chiếc xe gia đình, VF 8 khẳng định lợi thế nhờ kích thước bề thế với chiều dài 4.750 mm, rộng 1.934 mm, cao 1.667 mm và chiều dài cơ sở lên tới 2.950 mm. Cấu trúc này mang lại cho hàng ghế sau một không gian thoáng đãng và khoảng trần cao, tạo cảm giác dễ chịu cho người ngồi trong xe.

“Mỗi khi sắp xếp được công việc, cả nhà tôi lại cùng đi du lịch. Không gian xe rộng nên vợ con ngồi rất thoải mái, di chuyển chặng đường dài không hề bị mệt. Các con tôi thậm chí còn ví chiếc xe như một ‘resort di động’ vì điều hòa mát, không khí trong lành, lại được thoải mái giải trí”, anh Đông vui vẻ chia sẻ.

Bản thân vị doanh nhân tự nhận mình là người kỹ tính cũng bị thuyết phục bởi hàm lượng công nghệ và tiện nghi trên mẫu SUV điện này.

Trung tâm khoang nội thất là màn hình cảm ứng 15,6 inch sắc nét, kết hợp cùng màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái, giúp người lái dễ dàng quan sát khi di chuyển. Hệ thống trợ lý ảo tiếng Việt hỗ trợ điều khiển các tính năng như điều hòa, cửa sổ trời rảnh tay.

Bên cạnh đó, những tiện nghi cao cấp như điều hòa hai vùng độc lập, lọc không khí Combi 1.0, hai hàng ghế đều chỉnh điện có sưởi và làm mát... cũng góp phần nâng tầm trải nghiệm của gia đình.

Đặc biệt, ở góc độ an toàn, anh Đông hoàn toàn an tâm khi VF 8 sở hữu nền tảng đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP. Xe được trang bị gói hỗ trợ lái an toàn nâng cao ADAS với loạt tính năng như cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng… đi kèm hệ thống 11 túi khí bảo vệ toàn diện, vượt trội so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Đầu tư thông minh, vận hành kinh tế

Bên cạnh những giá trị về trải nghiệm và công nghệ, bài toán chi phí cũng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy nhiều doanh nhân quyết định lựa chọn VinFast VF 8.

“VinFast VF 8 hiện tại là một món hời đúng nghĩa”, reviewer Khánh Phan nhận định về mẫu xe Việt. Đánh giá này đến từ mức giá cạnh tranh đi kèm ưu đãi thiết thực mà hãng đang áp dụng. Từ mức giá niêm yết từ 898 triệu đồng, khách hàng đã và đang sở hữu xe xăng VinFast được áp dụng thêm voucher ưu đãi tri ân có giá trị từ 30 lên tới 80 triệu đồng (tùy dòng xe).

Như vậy, khi áp dụng ưu đãi tối đa, người dùng Việt có thể lăn bánh VF 8 chỉ từ hơn 820 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký).

“Khi nhìn sang các mẫu xe dùng động cơ đốt trong, giá bán của VF 8 chỉ tương đương một số mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Trong khi đó, phần lớn các mẫu xe này chỉ có công suất khoảng 150-160 mã lực, còn VF 8, chỉ riêng phiên bản Eco dẫn động cầu trước đã sở hữu công suất hơn 200 mã lực”, anh Khánh Phan phân tích.

Không chỉ hấp dẫn ở thời điểm mua xe, theo nam reviewer, lợi thế về kinh tế của VF 8 càng thể hiện rõ trong quá trình sử dụng khi chi phí vận hành và bảo dưỡng luôn thấp hơn đáng kể so với xe xăng.

Đặc biệt, nhờ chính sách miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc công cộng tối đa 10 lần mỗi tháng đến ngày 10/2/2029, các chủ xe gần như không phải chi trả chi phí năng lượng trong nhiều năm đầu sử dụng.

“Chi phí bảo dưỡng của xe điện thường chỉ bằng chưa đến một nửa so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Chu kỳ bảo dưỡng cũng dài hơn đáng kể. Nếu xe xăng thường phải bảo dưỡng sau mỗi 5.000 km thì với VF 8, mốc bảo dưỡng định kỳ lên tới 15.000 km”, reviewer này bổ sung thêm.

Cân bằng giữa hình ảnh sang trọng, trải nghiệm tiện nghi và chi phí sử dụng tối ưu, VinFast VF 8 mang đến lời giải toàn diện cho bài toán di chuyển của doanh nhân hiện đại, đáp ứng trọn vẹn cả yêu cầu công việc lẫn nhu cầu tận hưởng những hành trình chất lượng bên gia đình.