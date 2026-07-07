Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 100.000 lượt nhân lực về tiêu chuẩn, đo lường

(VTC News) -

Mục tiêu trên được nêu tại Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong phạm vi cả nước đến năm 2030 và những năm tiếp theo, được Chính phủ phê duyệt ngày 3/7.

Đo lường chính xác, chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp nâng tầm chất lượng trong kỷ nguyên số. (Ảnh minh hoạ: Bộ KH&CN)

Theo Đề án, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng là giải pháp nền tảng để phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia (National Quality Infrastructure - NQI), góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hoạt động đào tạo sẽ lấy doanh nghiệp làm trung tâm, bám sát nhu cầu thị trường, đồng thời tăng cường kỹ năng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hình thành mạng lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đồng bộ, hiện đại trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Trước năm 2028 sẽ hoàn thiện khung năng lực, bộ tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo cùng hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo cốt lõi.

Về nguồn nhân lực, đề án đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 100.000 lượt nhân sự tại doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Trong đó, phấn đấu 80% học viên đạt chuẩn theo khung năng lực.

Song song với đó, Việt Nam sẽ xây dựng đội ngũ 1.500 chuyên gia có trình độ chuyên sâu về các thành phần của hạ tầng chất lượng quốc gia, trong đó ít nhất 300 chuyên gia đủ năng lực tham gia các tổ chức tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá sự phù hợp ở cấp quốc tế. Khoảng 20.000 lượt công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực này cũng sẽ được nâng cao năng lực chuyên môn.

Để thực hiện mục tiêu trên, đề án đưa ra nhiều giải pháp như hoàn thiện cơ chế, chính sách; xây dựng khung năng lực và chương trình đào tạo thống nhất; phát triển đội ngũ chuyên gia, giảng viên nòng cốt; tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh đào tạo ngay tại doanh nghiệp.

Các chương trình sẽ ưu tiên phục vụ những lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược và các dự án trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân, quốc phòng và an ninh.

Đề án cũng khuyến khích đổi mới phương thức đào tạo theo hướng kết hợp trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng AI trong thiết kế nội dung, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập; nghiên cứu đưa công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) vào đào tạo thực hành.

Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được đào tạo về những yêu cầu kỹ thuật mới như Hộ chiếu số sản phẩm (Digital Product Passport), Cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) và các tiêu chuẩn ESG để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Sau năm 2030, Việt Nam hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng có trình độ ngang tầm các nước phát triển; hình thành hệ sinh thái đào tạo số ứng dụng toàn diện AI và các công nghệ mới, đồng thời thúc đẩy việc công nhận rộng rãi năng lực chuyên môn của chuyên gia Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.