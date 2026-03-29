Vì sao sáng nay Hà Nội mưa dông, sấm sét liên hồi?

Sau nhiều ngày nắng, không khí oi bức, sáng 29/3, thời tiết Hà Nội chuyển biến đột ngột khi xuất hiện mưa dông lớn kèm gió giật mạnh, sấm chớp xuất hiện trên diện rộng.

Từ khoảng 8h30 cùng ngày, bầu trời đang sáng chuyển nhanh sang trạng thái âm u, mây đen dày đặc kéo đến. Gió nổi lên từng cơn mạnh, sau đó mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn.

Cùng với đó, sấm sét xuất hiện liên hồi khiến nhiều người đi đường bất an.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia độc lập về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho biết, hiện tượng mưa to kèm sấm sét xuất hiện tại Hà Nội trong hôm nay là do tác động tổng hợp của khối không khí ẩm từ biển kết hợp với nền nhiệt cao trong ngày, tạo nên trạng thái bất ổn định mạnh trong khí quyển.

Bên cạnh đó, sự tồn tại của rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió đã kích thích các khối mây dông phát triển nhanh theo chiều thẳng đứng.

Quá trình đối lưu mạnh này không chỉ gây mưa lớn cục bộ mà còn làm gia tăng hoạt động phóng điện trong mây, dẫn đến hiện tượng sấm sét xảy ra với tần suất cao.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh và ra đa thời tiết, vùng mây đối lưu gây mưa hình thành từ các khu vực như Hoàng Mai, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú… Hệ thống mây này di chuyển và mở rộng, ảnh hưởng đến khu vực nội thành Hà Nội.

Sau đó, vùng mây tiếp tục gây mưa cho các khu vực như Mỹ Đức, Hương Sơn và lan sang nhiều địa bàn khác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa trong giai đoạn chuyển mùa tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các hiện tượng nguy hiểm kèm theo như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Từ ngày 30/3, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ chuyển nắng, nền nhiệt tăng.

Ngày 30/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36°C, có nơi trên 37°C. Thời gian nắng nóng nhất khoảng 13 - 16 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Ngày 31/3, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Từ ngày 1/4 nắng nóng có khả năng dịu dần trên các khu vực.