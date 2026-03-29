Dự báo thời tiết 29/3: Miền Bắc mưa cục bộ trước khi đón nắng nóng diện rộng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/3/2026

Ngày 29/3, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trong đó, Tây Bắc Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Sang ngày 30/3, Tây Bắc Bộ và các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế tăng nhiệt nhanh, trời nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C. Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trên 35°C. Độ ẩm ở các khu vực này duy trì mức thấp, chỉ khoảng 55-60%.

Ngày 31/3, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nắng nóng khả năng mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ. Từ 1/4, nắng nóng khả năng dịu dần trên các khu vực này.

Ngoài ra, trong ngày 29/3, các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm. Ban ngày, các khu vực này trời nắng, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/3/2026

TP Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, khu Tây Bắc 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, khu Tây Bắc 32-34°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.