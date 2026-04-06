Vì sao ca khúc '50 năm về sau' do AI hát thu hút hàng chục triệu lượt nghe?

Ca khúc 50 năm về sau hiện bùng nổ trên mạng xã hội, vươn lên top đầu trên bảng xếp hạng SocialTrend khi ghi nhận hơn 16,6 nghìn lượt thảo luận.

Sức nóng của ca khúc càng được tăng lên khi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt là Tùng Dương, Anh Tú "Voi Bản Đôn", Quốc Thiên... tham gia cover.

Ca khúc "50 năm về sau" do ca sĩ AI hát.

50 năm về sau là ca khúc nhạc Hoa lời Việt do tác giả Đặng Thanh Tuyền viết lại từ bản gốc do ca sĩ Hải Lai A Mộc thể hiện.

Ban đầu, bản thu do chính tác giả thể hiện nhưng không nhận được sức hút. Sau đó, bài hát được phối lại theo phiên bản metal rock ballad, do ca sĩ AI mang tên F47 thể hiện. Điều khiến bài hát tạo được chú ý chính chất giọng AI pha trộn giữa pop và rock ballad đã tạo nên màu sắc mới, khiến bài hát bất ngờ bùng nổ.

Ca khúc được đăng tải trên Youtube vào tháng 11/2025. Sau 4 tháng phát hành, ca khúc hiện có tới hơn 13 triệu view.

Trên các nền tảng mạng xã hội, ca khúc được sử dụng gắn với nội dung về tình yêu, lễ cưới và những khoảnh khắc đời thường. Một số khán giả dùng lời bài hát "Nguyện cầu đến 50 năm về sau/ Được quấn quýt luôn bên cạnh nhau" để bày tỏ cảm xúc và lời hứa về một tình yêu bền vững đến cuối đời. Việc ca từ về tình yêu chạm tới cảm xúc của người nghe cũng là yếu tố chính giúp bài hát gây sốt.

Hàng loạt "ca sĩ AI ẩn danh" xuất hiện tại thị trường nhạc Việt thời gian qua.

Thời gian qua, các phiên bản do ca sĩ AI thể hiện đã biến nhiều bài hát thành âm nhạc xu hướng, thu hút hàng triệu lượt xem qua các bản remix, phủ sóng mạnh mẽ trong các video mang chủ đề cảm xúc, hoài niệm. Tuy nhiên chính điều này cũng tạo nên không ít tranh cãi về việc khán giả so sánh giữa ca sĩ thật và giọng hát AI.

Nói về vấn đề này, ca sĩ Tùng Dương từng khẳng định: "AI có thể hoàn hảo. Nó không lệch tông, không hụt hơi, không sai nhịp. Nó xử lý âm thanh như một bài toán: sạch sẽ, chính xác, hoàn hảo về cao độ, trường độ và không sai số. Nhưng âm nhạc chưa bao giờ là một bài toán.

Một giọng hát thật, có thể run rẩy. Có thể vỡ. Có thể có những khoảnh khắc không tròn trịa. Nhưng chính những điều 'không hoàn hảo' đó mới là nơi cảm xúc trú ngụ".

Theo ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ đặt vào từng câu hát những gì họ đã sống, đã đi qua, đã tổn thương, đã yêu thương… Một câu hát của con người có thể không chuẩn 100%, nhưng nó có thể phản ánh chân thực đời sống thực: ký ức, nỗi đau, niềm vui, nỗi buồn, hỉ nộ ái ố.

Với AI, dù có được lọc từ hàng triệu dữ liệu vẫn chỉ là sự mô phỏng cảm xúc, chứ không phải trải qua cảm xúc.

"Nếu một ngày chúng ta chỉ còn chọn nghe những thứ 'đúng tuyệt đối', thì có lẽ thứ chúng ta mất đi không phải là một vài ca sĩ mà là chính khả năng rung động của mình. Và khi đó, âm nhạc sẽ không còn là nghệ thuật nữa mà nó chỉ còn là sản phẩm.

Những nghệ sĩ như Tùng Dương tồn tại không phải để chứng minh sự hoàn hảo, mà để nhắc chúng ta rằng: Âm nhạc suy cho cùng là câu chuyện của con người, chứ không phải của máy móc", anh nhận định.