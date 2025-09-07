Vào rừng hoang để cai nghiện công nghệ, hai cha con suýt chết đói

(VTC News) -

Mark Alexander Cummings Rogers (48 tuổi, sinh sống tại California, Mỹ) cùng cậu con trai 13 tuổi được thông báo mất tích vào ngày 28/8, tại thành phố Balneário Camboriú, miền nam Brazil. Sự biến mất bí ẩn của hai cha con khiến lực lượng chức năng và gia đình vô cùng lo lắng.

Sau gần một tuần tìm kiếm, hai cha con được các đoàn cứu hộ tìm thấy tại một khu vực hẻo lánh trong rừng, gần khu rừng hoang dã nổi tiếng Morro do Careca, cách thành phố Balneário Camboriú khoảng 3.500km.

Theo truyền thông địa phương, các nhân viên cứu hộ tìm thấy manh mối là chiếc xe jeep và điện thoại di động của Rogers gần khu rừng.

Vì muốn con bỏ công nghệ, người cha đưa con vào rừng sâu khiến cả hai suýt chết đói.

Khi được giải cứu, tình trạng của hai cha con khiến lực lượng cứu hộ xót xa. "Cậu bé rất đói và khát. Ngay khi gặp đội cứu hộ, cháu phải ăn ngay một miếng bánh kem và một chiếc bánh mì lớn để duy trì sức khỏe. Hai cha con trông rất mệt mỏi và không tắm rửa trong nhiều ngày", nữ cảnh sát Luana Backes cho biết.

Sau đó, Rogers thừa nhận đưa con trai 13 tuổi vào vùng hoang dã của Brazil với mục đích cai nghiện công nghệ. Sự việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận Brazil, làm dấy lên nhiều câu hỏi về ranh giới giữa việc giáo dục con cái và hành vi gây nguy hiểm.

Khi được hỏi về lý do dẫn đến hành động này, Rogers khai nhận với cơ quan chức năng rằng ông muốn cùng con trai thực hiện một chuyến đi không sử dụng điện thoại. Ông bắt con mô phỏng lại những thử thách trong chương trình sinh tồn nổi tiếng. Những người tham gia phải sống sót 21 ngày trong môi trường hoang dã mà không đem theo bất cứ vật dụng nào.

Tuy nhiên, bất chấp lời giải thích của người cha, hành động này vẫn bị xem là có thể gây nguy hiểm cho tính mạng và sức khỏe của một đứa trẻ vị thành niên. Rogers có thể phải nhận án phạt từ tòa án vì hành vi ngược đãi trẻ em.

Hai cha con Rogers sống ở Brazil được 6 năm. Vụ mất tích chỉ được phát hiện khi cậu con trai không đến trường, khiến ban giám hiệu phải báo cáo với chính quyền. Vụ việc vẫn đang được điều tra. Cảnh sát địa phương chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Sự việc làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội và các diễn đàn của Brazil. Một số người đồng tình với ý định của người cha khi muốn con trai rời xa các thiết bị điện tử, nhưng đa số đều lên án hành vi này là vô trách nhiệm và liều lĩnh.

Hành động đưa một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành vào môi trường khắc nghiệt mà không có sự chuẩn bị đầy đủ không chỉ gây nguy hiểm về mặt thể chất mà còn có thể để lại những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Ranh giới giữa một phương pháp giáo dục độc đáo và hành vi lạm dụng, gây nguy hiểm cho trẻ em là rất mong manh.