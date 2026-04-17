Văn khấn mùng 1 hàng tháng cúng gia tiên và thần linh

(VTC News) -

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, ngày mùng 1 Âm lịch hàng tháng (ngày Sóc) không chỉ là sự khởi đầu của một chu kỳ thời gian mới mà còn là thời điểm giao hòa thiêng liêng giữa đất trời và con người. Việc dâng hương, lễ vật và đọc văn khấn vào ngày này đã trở thành một nét đẹp truyền thống, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc thần linh và sự tri ân sâu sắc đối với tổ tiên.

Ý nghĩa của việc cúng mùng 1 Âm lịch hàng tháng bắt nguồn từ quan niệm "đầu xuôi đuôi lọt". Người xưa tin rằng, nếu ngày đầu tháng diễn ra suôn sẻ, hanh thông với sự phù hộ của các đấng tối cao, thì cả tháng đó gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, tránh được vận hạn.

Đây là lúc gia chủ gửi gắm những ước nguyện về sức khỏe, công việc và sự hòa thuận giữa các thành viên. Đồng thời, đây cũng là dịp để giáo dục con cháu về đạo lý "uống nước nhớ nguồn", giữ gìn sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt với những người đã khuất trong dòng tộc.

Vào ngày mùng 1 hàng tháng, các gia đình Việt thường cúng thần linh và tổ tiên, đọc văn khấn mùng 1 để cầu bình an và khỏe mạnh.

Văn khấn mùng 1 cúng Thần linh và Thổ công

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lần kèm 3 lạy)

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con xin kính lạy các ngài Hoàng thiên, hậu Thổ, chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy Đông Thần quân. Con xin kính lạy Bản gia thổ địa Long mạch. Con xin kính lạy các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, Phúc đức Tôn thần. Con kính lạy các vị Tiền hậu, Địa chủ, Tài thần. Con xin kính lạy các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Gia chủ (chúng) con tên là… đang ngụ tại…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, gia chủ con thành tâm sửa biện hương hoa, kim ngân, trà, quả, đốt nén nhang thơm dâng lên trước án. Chúng con xin thành tâm kính mời các vị Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, Đông trù Tư mệnh, Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Con cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót thương gia chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù độ hộ trì gia chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông, người người được bình an, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tâm đạo mở mang,

Chúng con lễ bạc thành tâm, dâng lên trước án, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn mùng 1 giúp các gia đình bày tỏ với Thổ công, thần linh và gia tiên.

Văn khấn mùng 1 cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con xin kính lạy các ngài Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy ngài Bản xứ Thổ địa, Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy tổ tiên, hiển tỷ, hiển khảo, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng tổ tỷ, tổ khảo)

Gia chủ (chúng) con tên là… đang ngụ tại...

Hôm nay là ngày…., gia chủ chúng con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, hương, trà, hoa quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời các ngài Bản cảnh Thành hoàng, bản xứ Thần linh Thổ địa, Tài thần, Bản gia Táo quân, Chư vị Đại vương, Ngũ phương, Long mạch. Cúi xin các vị giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con xin kính mời các vị tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại dòng họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại đất này, đồng lai hâm hưởng, đồng lâm án tiền, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự an yên, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận, làm ăn phát tài.

Chúng con lễ bạc thành tâm, dâng trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn mùng 1 cúng gia tiên giúp bày tỏ lòng thành của con cháu.

Lưu ý

Một lưu ý nhỏ nhưng rất quan trọng là khi đọc văn khấn, gia chủ cần giữ tâm thế bình tĩnh, giọng đọc thành khẩn, vừa đủ nghe. Không cần thiết phải đọc quá to hay dùng những từ ngữ quá bóng bẩy, bởi người xưa quan cho rằng "lễ bạc lòng thành".

Sự kết nối giữa người sống và người đã khuất nằm ở sự giao thoa của ý chí và lòng thành kính chứ không nằm ở sự phô trương lễ vật. Sau khi hương cháy hết một tuần (hoặc 2/3 nén hương), gia chủ mới tiến hành hóa sớ (nếu có) và hạ lễ.