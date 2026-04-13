Vạch trần thủ đoạn kiểm soát tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt 23 tỷ đồng

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị trong đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn, bắt và khởi tố 4 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị và Cục An ninh mạng (Bộ Công an) chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc với thủ đoạn mới và rất tinh vi.

Những đối tượng này gồm: Trần Quang Trọng (SN 2000, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Minh Thuận (SN 1997, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Lê Văn Kỷ (SN 1995, trú tại TP.HCM) và Hồ Đức Thế (SN 1990, trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận bị công an bắt giữ. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ bàn bạc thực hiện hành vi “đổi sim” nhằm chiếm quyền sử dụng số điện thoại của bị hại. Từ đó, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng có liên kết với số điện thoại để nhận mã OTP, phục vụ việc chiếm đoạt tiền.

Trọng có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển thông tin cho Kỷ để thực hiện đổi sim sang các sim “trắng” đã chuẩn bị sẵn. Kỷ tiếp tục thuê Hồ Đức Thế thực hiện việc chuyển đổi sim trái phép với giá 15 triệu đồng/sim.

Sau khi chiếm được quyền sử dụng các số thuê bao, Trọng sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại, vượt qua các lớp bảo mật và thực hiện việc chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Trọng nhờ Nguyễn Minh Thuận “rửa tiền” bằng cách mua tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc.

Điển hình, ngày 20/1, nhóm người thu thập thông tin 15 khách hàng sử dụng sim điện thoại, thực hiện đổi thành công 13 sim, từ đó chiếm đoạt tiền trong 7-8 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Đặc biệt, nhóm tội phạm vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học khá dễ dàng.

Từ tháng 2 đến tháng 3/2026, các đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền trên 20 tỷ đồng, sau đó quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau. Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Ngày 30/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỷ và Hồ Đức Thế về các hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự và “rửa tiền” theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.