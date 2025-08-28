Đóng

U70 vượt nghìn km về Hà Nội xem diễu binh: Sống trọn thời khắc lịch sử

(VTC News) -

Vượt hàng nghìn cây số từ Lâm Đồng ra Hà Nội, cụ bà U70 đứng giữa biển người với ánh mắt rưng rưng đầy tự hào, nguyện kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

DUNG NHIÊN
