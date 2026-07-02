Tỷ số trực tiếp Bỉ vs Senegal 3h ngày 2/7, kết quả World Cup 2026 mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Bỉ và Senegal bắt đầu lúc 3h ngày 2/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bỉ vs Senegal mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Bỉ vs Senegal (3h ngày 2/7)

Bỉ gặp Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Lumen Field, Seattle, Washington, Mỹ.

Đây là lần đầu tiên Bỉ và Senegal gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Đội thắng cặp Bỉ vs Senegal gặp đội thắng cặp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/8.

Bỉ đứng đầu bảng G với 5 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia hòa Ai Cập 1-1, hòa Iran 0-0 và thắng New Zealand 5-1 ở lượt cuối.

Senegal đi tiếp với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội bóng châu Phi thua Pháp 1-3, thua Na Uy 2-3 và thắng Iraq 5-0.

Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Bỉ có 46,8% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Senegal là 25,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 27,5%.

Đội tuyển Bỉ đấu với Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Một số chỉ báo dữ liệu trước trận nghiêng về kịch bản có bàn thắng. Ba trận của Senegal tại World Cup 2026 có tổng cộng 14 bàn, trong đó đội bóng châu Phi ghi 8 bàn và thủng lưới 6 lần.

Bỉ bất bại 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đội tuyển này là đội đầu tiên đứng nhất bảng World Cup dù không thắng 2 trận đầu kể từ Mỹ năm 2010.