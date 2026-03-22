Tuyển Việt Nam đón thêm 6 cầu thủ, nhân tố lạ bất ngờ xuất hiện

Chiều 22/3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục buổi tập thứ hai trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026, hướng tới trận giao hữu gặp Bangladesh (26/3) trên sân Hàng Đẫy và cuộc tái đấu Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 (31/3). Bên cạnh việc bổ sung lực lượng từ các CLB, sự xuất hiện của thủ môn trẻ Cù Lưu Hậu là điểm nhấn đáng chú ý.

Sinh năm 2008 và thuộc biên chế U19 quốc gia, Cù Lưu Hậu được tạo điều kiện tập luyện cùng các đàn anh khi đội U19 tạm nghỉ. Đây không chỉ là cơ hội quý giá để cầu thủ trẻ này cọ xát ở môi trường đỉnh cao, mà còn giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu đánh giá, phát hiện nhân tố tiềm năng cho tương lai.

Ở buổi tập này, HLV Kim Sang-sik đón thêm nhóm 6 cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại tứ kết Cúp quốc gia, trong đó có những cái tên quen thuộc như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức hay Khuất Văn Khang.

Dù chưa hội quân đầy đủ, đội tuyển vẫn duy trì khối lượng tập luyện theo đúng giáo án. Nhóm cầu thủ mới trở về chủ yếu tập hồi phục, trong khi các cầu thủ còn lại được tăng cường rèn chiến thuật và phối hợp.

Thủ môn trẻ Cù Lưu Hậu thuộc biên chế U19 quốc gia được tạo điều kiện tập luyện cùng các đàn anh. (Nguồn: VFF)

Trong bối cảnh đội tuyển đang dần chuyển giao lực lượng, sự xuất hiện của những gương mặt trẻ như Cù Lưu Hậu cho thấy định hướng mở rộng chiều sâu đội hình và tạo nguồn kế cận dài hạn. Dù còn rất trẻ, việc được “thử lửa” sớm có thể là bước đệm quan trọng cho sự phát triển của thủ môn này.

Ở chiều ngược lại, trên hàng công, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường thể hiện rõ quyết tâm khẳng định mình trong lần trở lại đội tuyển. Về sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt từ Nguyễn Xuân Son - chân sút đang có phong độ cao, Việt Cường cho rằng đây là động lực tích cực thay vì áp lực.

Tiền đạo sinh năm 2000 nhấn mạnh điểm mạnh của mình là tốc độ và khả năng di chuyển, đặt mục tiêu được trao cơ hội ra sân trong hai trận đấu sắp tới. Việc khoác áo số 22 - số áo từng gắn với Tiến Linh - cũng mang lại cho anh thêm động lực để cố gắng nhiều hơn.

Việt Cường thừa nhận việc hòa nhập với môi trường đội tuyển không hề dễ dàng, phải thích nghi với lối chơi và nhịp độ của các đàn anh giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, với tinh thần cầu tiến, anh tin mình sẽ nhanh chóng tìm được sự kết nối và đóng góp hiệu quả cho tập thể.