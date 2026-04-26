Tuyên Quang: Xe khách chở đoàn du lịch từ Đồng Văn gặp nạn, đầu xe bẹp rúm

Sáng 26/4, tại Km61 đoạn qua xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo khiến phương tiện hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, xe khách mang biển kiểm soát 14H - 061.XX chở đoàn du lịch di chuyển từ khu vực Đồng Văn về Hà Nội. Khi đi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với một xe đầu kéo đang đi theo chiều ngược lại.

Cú va chạm trực diện khá mạnh khiến phần đầu xe khách bị biến dạng, bẹp rúm. Sau va chạm, chiếc xe khách mất lái và lật nghiêng xuống ven đường. Tại thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có nhiều hành khách.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ngay sau tai nạn, người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ. Các hành khách được hướng dẫn thoát ra khỏi xe, đưa đến khu vực an toàn. Vụ tai nạn không ghi nhận thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp cứu hộ, xử lý phương tiện gặp nạn để tránh ùn tắc kéo dài trên tuyến. Đến đầu giờ chiều, giao thông qua khu vực cơ bản đã ổn định trở lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ô tô khách mang biển số Hà Nội rơi xuống vực sâu 100m ở Sơn La sáng 26/4. (Ảnh: C.T.)

Trong sáng 26/4, tại Sơn La, cũng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 10h30, xe khách mang biển số Hà Nội đi trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai, đoạn đường có mặt cắt hẹp khoảng 2,5m.

Thời điểm trên, trên xe có 26 người, tính cả tài xế là ông L.V.T. (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội). Đoàn khách đang di chuyển từ khu vực phường Kim Liên (Hà Nội) lên xã Vân Hồ. Khi đến Km 04+200, ô tô khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Một nạn nhân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngoài ra, 6 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ đặc điểm tuyến đường có nhiều khúc cua, độ dốc lớn và mặt đường hẹp. Trong khi đó, tài xế không quen địa hình nên dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.