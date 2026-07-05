Tuyển Mexico nhận đồng hồ Rolex mua bằng tiền thắng cá độ

(VTC News) -

Đội tuyển Mexico giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ecuador ở vòng 1/16 FIFA World Cup 2026. Sau cuộc đọ sức này, toàn bộ cầu thủ Mexico nhận được phần thưởng là chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu Rolex từ một nhà sản xuất nội dung số Steve WillDoit, Youtuber có tiếng ở châu Mỹ.

Khán giả tặng quà đắt tiền cho cầu thủ không phải chuyện hiếm gặp, nhưng cách mà Steve WillDoit gửi đồng hồ cho đội tuyển Mexico lại không hề bình thường. 26 chiếc Rolex mà WillDoit tặng các cầu thủ lại đến vào lúc Youtuber này vừa thắng 2 triệu USD nhờ việc cá cược chính trận đấu Mexico - Ecuador.

Mexico nhận đồng hồ từ Steve Willdoit (áo đen, chính giữa).

Đầu tiên, Mexico dự World Cup 2026 - nơi FIFA có đối tác là Hublot - hãng đồng hồ cạnh tranh trực tiếp với Rolex. Việc Mexico nhận phần thưởng như vậy trong thời gian dự giải có thể vi phạm các điều khoản liên quan đến thương mại.

Ngoài ra, đội tuyển Mexico chắc chắn vi phạm Bộ Quy tắc đạo đức của FIFA. Cầu thủ không được tham gia cá cược hoặc có các hành động liên quan đến lợi ích kinh tế phát sinh từ kết quả trận đấu, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Về lý thuyết, bằng việc trả lại các vật phẩm, người Mexico sẽ tránh được mọi hình phạt. Nhưng có thông tin cho rằng FIFA cũng đang điều tra vụ việc, vì YouTuber Steve WillDoit bằng cách nào đó đã vào phòng thay đồ sau trận đấu với Ecuador.

Trên trang chủ của mình, Liên đoàn Bóng đá Mexico lập tức ra thông báo: "Đội tuyển quốc gia Mexico (SNM) thông báo rằng, theo thỏa thuận chung, các cầu thủ của chúng tôi đã quyết định trả lại những chiếc đồng hồ cho nhà sáng tạo nội dung SteveWillDoit, người đã tự nguyện tặng quà cho họ".

Đội tuyển Mexico đang là đội bóng sở hữu nhiều thống kê đầy thuyết phục ở World Cup 2026. Mexico toàn thắng cả 4 trận đấu (vòng bảng và vòng 1/32). Họ ghi được 8 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào.

Ở vòng 1/8, Mexico chạm trán đối thủ mạnh nhất kể từ đầu giải là đội tuyển Anh.