Tường bị mốc đen: Nguyên nhân và cách xử lý hiệu quả

Nguyên nhân khiến tường bị mốc đen

Tường bị mốc đen vấn đề phổ biến, đặc biệt ở những khu vực có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Dưới đây là một số nguyên nhân chính gây mốc tường nhà:

Độ ẩm cao và thấm nước

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Tường có thể bị thấm từ bên ngoài do mưa, hoặc từ bên trong do rò rỉ đường ống nước, sàn nhà, nhà vệ sinh. Khi nước ngấm lâu ngày, tạo điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát triển.

Thiếu ánh sáng và thông gió

Những khu vực như phòng ngủ kín, góc tường khuất, nhà vệ sinh… nếu không có ánh sáng tự nhiên hoặc lưu thông không khí kém sẽ rất dễ bị mốc.

Tường bị mốc đen do nhiều nguyên nhân. (Ảnh: ACE Home Center)

Sơn tường kém chất lượng

Việc sử dụng sơn không có khả năng chống ẩm, chống mốc hoặc thi công khi tường chưa khô hoàn toàn cũng khiến lớp sơn nhanh chóng xuống cấp, tạo điều kiện cho mốc hình thành.

Thời tiết nồm ẩm kéo dài

Ở miền Bắc, hiện tượng nồm ẩm khiến nền nhà và tường “đổ mồ hôi”, độ ẩm không khí cao kéo dài là “mảnh đất màu mỡ” cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi.

Không chỉ gây mất thẩm mỹ không gian sống, nấm mốc còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và người già. Việc hít phải bào tử nấm trong thời gian dài có thể gây dị ứng, viêm đường hô hấp, hen suyễn hoặc các vấn đề về da.

Cách xử lý tường mốc đen hiệu quả

Để xử lý triệt để hiện tượng tường bị mốc đen, cần kết hợp cả việc làm sạch bề mặt và xử lý tận gốc nguyên nhân gây ẩm.

Làm sạch vết mốc

Để làm sạch vết mốc đen trên tường, có thể sử dụng các dung dịch chuyên dụng chống mốc hoặc những nguyên liệu đơn giản như giấm trắng hoặc cồn (lau trực tiếp lên vùng bị mốc); baking soda (pha với nước tạo hỗn hợp sệt, chà lên tường)...

Sau khi làm sạch vết mốc, cần lau lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn.

Xử lý nguồn gây ẩm

Nếu không xử lý triệt để nguồn gây ẩm, mốc sẽ nhanh chóng quay lại. Vì vậy, cần kiểm tra xem tường có bị nứt không, thấm nước không, đường ống nước có rò rỉ, mái nhà và ban công chống thấm tốt hay không...

Nếu xuất hiện các vết nứt lớn hoặc bong tróc nghiêm trọng, cần trát lại tường để đảm bảo bề mặt phục hồi hoàn toàn, ngăn nước thấm vào gây mốc trở lại.

Cần xử lý triệt để nguồn gây ẩm để mốc không quay trở lại. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Sử dụng sơn chống mốc

Sau khi tường đã khô hoàn toàn, nên sơn lại bằng loại sơn chuyên dụng có khả năng chống ẩm, kháng khuẩn. Đây là bước quan trọng giúp bảo vệ lâu dài cho tường nhà.

Biện pháp hạn chế tường bị mốc đen

Để phòng tránh tường bị mốc, điều quan trọng nhất là giữ cho không gian sống luôn khô ráo và thông thoáng. Nên thường xuyên mở cửa sổ để lưu thông không khí, tận dụng ánh sáng tự nhiên hoặc sử dụng quạt thông gió, máy hút ẩm trong những ngày thời tiết nồm ẩm.

Ngay từ khâu xây dựng hoặc cải tạo, cần chú trọng xử lý chống thấm cho tường, mái và các khu vực dễ ẩm như nhà vệ sinh, ban công.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn sơn chất lượng cao có khả năng chống ẩm, chống mốc cũng giúp bảo vệ bề mặt tường hiệu quả hơn.

Trong sinh hoạt hằng ngày, nên hạn chế kê đồ nội thất sát tường để tạo khoảng hở cho không khí lưu thông, đồng thời kiểm tra định kỳ hệ thống ống nước nhằm phát hiện sớm các điểm rò rỉ.

Khi duy trì được môi trường khô thoáng và xử lý tốt các nguồn gây ẩm, nguy cơ tường bị mốc sẽ giảm đáng kể.