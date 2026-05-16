Tuổi trẻ C06 ra quân hỗ trợ người dân dùng VNeID mùa cao điểm hè

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH - C06) phối hợp cùng các trường đại học tại Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06.

Các đội hình tình nguyện tại lễ phát động “Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID”.

Lễ ra quân diễn ra trong không khí hưởng ứng Tháng Thanh niên và cao điểm chuyển đổi số quốc gia, với sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Thành đoàn Hà Nội, Công an TP Hà Nội cùng sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Như Cường, Phó cục trưởng C06, nhấn mạnh chuyển đổi số quốc gia là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó Đề án 06 giữ vai trò "điểm sáng, mang tính bản lề".

Đại tá Ngô Như Cường, Phó cục trưởng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Ông Cường cho biết thời gian qua, lực lượng công an đã đẩy mạnh đưa các tiện ích số, đặc biệt là ứng dụng VNeID, vào đời sống người dân. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự hiệu quả, điều cốt lõi là người dân phải hiểu, biết sử dụng và được thụ hưởng các tiện ích số.

Vì vậy, việc Đoàn Thanh niên C06 phát động chiến dịch gắn với nền tảng “Bình dân học vụ số” được đánh giá là sáng kiến thiết thực, mang ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc.

"Các đồng chí chính là những 'đại sứ số', những 'tuyên truyền viên số' mang hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân đến với quần chúng", ông Cường nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo Cục yêu cầu các đội hình tình nguyện giữ tinh thần "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" trong quá trình hỗ trợ người dân sử dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

Các đội hình tình nguyện sẽ hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử trong dịp cao điểm hè.

Theo ban tổ chức, chiến dịch năm nay được triển khai với 6 đội hình tình nguyện chuyên trách, tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, hướng dẫn sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và triển khai nền tảng "Bình dân học vụ số" tại cơ sở.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ học sinh cấp THPT trong đợt cao điểm cấp căn cước công dân và định danh điện tử trước các kỳ thi quan trọng.

Các đội hình sẽ phối hợp với lực lượng công an cơ sở và sinh viên tình nguyện để trực tiếp cầm tay chỉ việc, đảm bảo việc hỗ trợ diễn ra nhanh chóng, chính xác và không ảnh hưởng đến học tập của học sinh.

Đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện diễu hành hưởng ứng chiến dịch.

Đại diện tuổi trẻ C06 cho biết đoàn viên thanh niên tham gia chiến dịch sẽ phát huy tinh thần xung kích, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân.

"Tuổi trẻ C06 xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID về đích thắng lợi", đại diện đoàn viên thanh niên phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ.

Ngoài lực lượng đoàn viên công an, chiến dịch còn có sự tham gia của sinh viên các trường đại học như Đại học Điện lực, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Theo ban tổ chức, đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đồng thời lan tỏa kỹ năng số tới cộng đồng trong dịp hè năm nay.