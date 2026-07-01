Từ hôm nay, mỗi tháng phạm nhân được gọi video về nhà 1 lần không quá 10 phút

(VTC News) -

Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề lên đến 80%

Nghị định 182/2026 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực từ 7/7.

Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20-80%.

Theo đó, Chính phủ quy định 8 mức phụ cấp, dao động từ 20-80%, áp dụng theo vị trí việc làm, cấp học, trình độ đào tạo, tính chất công việc và điều kiện công tác.

Mức phụ cấp ưu đãi Đối tượng áp dụng 20% Nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. 25% - Nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học và các trường đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. - Người trực tiếp hướng dẫn thực hành tại xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của cơ sở giáo dục đại học hoặc hướng dẫn thực hành chương trình giáo dục đại học trên tàu huấn luyện. 30% - Nhà giáo giảng dạy trong trung tâm chính trị của xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Nhà giáo giảng dạy lý thuyết hoặc thực hành trong trường cao đẳng, trường trung cấp. - Người trực tiếp hướng dẫn thực hành tại xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của trường cao đẳng, trường trung cấp hoặc hướng dẫn thực hành chương trình giáo dục nghề nghiệp trên tàu huấn luyện. - Nhà giáo giảng dạy trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp. 35% Nhà giáo giảng dạy trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn các xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới. 40% - Nhà giáo giảng dạy môn giáo dục chính trị trong trường trung cấp. - Nhà giáo giảng dạy trong trường THCS, THPT, trường trung học nghề. - Nhà giáo giảng dạy trong trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. - Nhà giáo giảng dạy trong trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, trường sư phạm, khoa sư phạm thuộc cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng. - Nhà giáo giảng dạy tích hợp lý thuyết với thực hành trong trường cao đẳng, trường trung cấp. - Nhà giáo là Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ nhân ưu tú trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên, hoặc thợ bậc 5/6, 6/7 trở lên trực tiếp giảng dạy thực hành. 45% - Nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học. - Nhà giáo giảng dạy trong THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề ở xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới. - Nhà giáo giảng dạy môn giáo dục chính trị trong trường cao đẳng; các môn lý luận chính trị trong cơ sở giáo dục đại học, trường đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. 60% - Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác trong trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật, trường phổ thông dân tộc bán trú. - Nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ở xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới. 70% Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ trường hợp nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề, trường chuyên biệt đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định). 80% - Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, THPT chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. - Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác trong trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. - Nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề, trường chuyên biệt ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định nêu rõ, nhà giáo giảng dạy trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trường chính trị tỉnh, thành phố hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề như hiện hành theo quyết định của Thủ tướng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương cho đến khi có quy định mới.

Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác trong trường giáo dưỡng hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh và phụ cấp thâm niên theo quy định tại Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trường hợp mức phụ cấp được hưởng này thấp hơn mức 70% thì được hưởng thêm tỷ lệ phần trăm chênh lệch để đạt được mức phụ cấp ưu đãi bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định 174/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/7 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Trong đó, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người dùng mạng xã hội. Cụ thể, cá nhân, tổ chức cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, làm khó khăn hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ bị xử phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cùng chung khung xử phạt này là hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân.

Ngoài tiền phạt, cá nhân, tổ chức phải khóa tài khoản, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung.

Việc cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành cũng sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, quản trị viên các nhóm cộng đồng trên mạng cũng sẽ bị phạt nếu không thực hiện ngăn chặn hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Mỗi tháng phạm nhân được gọi video về nhà 1 lần không quá 10 phút

Có hiệu lực từ 1/7, Luật Thi hành án hình sự 2025 được đánh giá mang tính nhân đạo, bổ sung nhiều điểm mới trong công tác cải tạo, quản lý và thi hành án.

Trong quá trình cải tạo, phạm nhân được đào tạo nhiều nghề.

Luật bổ sung quy định liên quan chế độ liên lạc của phạm nhân. Trong đó, bổ sung hình thức kết nối hình ảnh, âm thanh bên cạnh liên lạc bằng điện thoại như quy định hiện hành.

Cụ thể, phạm nhân được liên lạc điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích ở trong nước mỗi tháng 1 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định việc cho phạm nhân liên lạc và tổ chức kiểm soát việc liên lạc.

Luật giữ nguyên như quy định hiện hành là phạm nhân được gửi mỗi tháng 2 lá thư. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam phải kiểm tra, kiểm duyệt thư mà phạm nhân gửi và nhận.

Luật cũng quy định chi phí cho việc liên lạc của phạm nhân do phạm nhân chỉ trả. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều này.

Trường hợp phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể

Nội dung đáng chú ý khác của Luật Thi hành án hình sự 2025 là bổ sung quy định mới về giải quyết trường hợp phạm nhân có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Theo đó, phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể khi bảo đảm đủ các điều kiện là tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể. Hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân thích của phạm nhân.

Đồng thời có đủ điều kiện sức khỏe để hiến mô, bộ phận cơ thể và bảo đảm sức khỏe để tiếp tục chấp hành án sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể. Phạm nhân phải tự chịu các chi phí hiến mô, bộ phận cơ thể và chăm sóc sức khỏe bản thân sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể.

Luật cũng quy định phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể phải là người bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng thuộc trường hợp phạm tội lần đầu và thời gian chấp hành án còn lại dưới 3 năm.

Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể.

Bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe ô tô

Theo Thông tư mới của Bộ Công an, từ ngày 1/7, bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính trong quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ bị loại bỏ.

Học viên thực hành mô phỏng đường trường trên máy tính.

Phần thi này được xếp sau bài thi lý thuyết, trước khi đến với bài thi thực hành trong sa hình và trên đường trường.

Ở phần thi mô phỏng, thí sinh phải ngồi trước máy tính để xử lý tình huống giao thông 3D, xem video và bấm chọn thời điểm bắt đầu xảy ra nguy hiểm. Sau khoảng 4 năm áp dụng, cơ quan chức năng cho rằng bài thi trên chưa sát với thực tế, thiếu tính thực tiễn và chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông.

Với việc bãi bỏ quy định sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, quy trình thi cấp giấy phép lái xe sẽ quay về ba hạng mục chính, gồm sát hạch lý thuyết, thi thực hành trong sa hình và đường trường. Người dự thi cần đỗ từng phần trước khi thi phần tiếp theo.

Theo quy định mới, số lượng câu hỏi sẽ tăng từ 30 lên 50 ở phần thi lý thuyết sát hạch ô tô hạng B, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút. Người dự thi được tính là đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

Cán bộ, công chức không được bán hàng đa cấp

Theo Nghị định 173/2026 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực từ ngày 1/7, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không được ký hợp đồng với một số nhóm đối tượng.

Gồm người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, quảng cáo gian dối và vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp; người nước ngoài không có giấy phép lao động hợp lệ tại Việt Nam (trừ trường hợp được miễn theo quy định).

Bên cạnh đó, người từng bị xử phạt về một số hành vi vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc bán hàng đa cấp mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính không được tham gia bán hàng đa cấp.

Ngoài các trường hợp trên, doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng không được ký hợp đồng với cán bộ, công chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp và công nhân công an theo quy định của pháp luật.

Cá nhân từng là chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông, người đại diện theo pháp luật hoặc người quản lý của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũng không được tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.