(VTC News) -

Trường Đại học Ngoại thương công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào cho các phương thức và tổ hợp môn xét tuyển năm 2026 với các nhóm đối tượng gồm:

Nhóm xét học bạ THPT 3 môn;

Nhóm xét học bạ THPT 2 môn với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

Nhóm xét kết quả 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

Nhóm xét kết hợp kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế,

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định là 24 điểm (áp dụng cho tổ hợp gốc A00).

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn, cao nhất 24 (Ảnh minh họa)

Lưu ý, ngưỡng đảm bảo chất lượng của các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 và tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Toán + Vật lý/ Toán + Hóa học/ Toán + Ngữ văn) kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được quy đổi giảm 1,00 điểm (tức 23 điểm) so với tổ hợp gốc A00.

Đối với các chương trình đào tạo tại cơ sở Quảng Ninh, ngưỡng đảm bảo chất lượng được xác định theo tổ hợp D01 tại Trụ sở chính Hà Nội và không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

Nhà trường cũng lưu ý, những cá nhân đáp ứng điều kiện ngưỡng điểm nêu trên phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong khoảng thời gian từ ngày 2/7đến 17h ngày 14/7.

Riêng đối với thí sinh xét tuyển kết hợp kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, sau khi đáp ứng điều kiện ngưỡng điểm, cần thực hiện đồng thời 2 bước: Đăng ký thông tin xét tuyển tại Cổng thông tin của Trường Đại học Ngoại thương và đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm ngoái, chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,5 (9,5 điểm/môn). Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh và chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế đều có ngưỡng điểm trúng tuyển là 28 (9,3 điểm/môn).

Kế tiếp là 6 chương trình có điểm trúng tuyển trên 27 điểm bao gồm: Chương trình định hướng nghề nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao Kinh doanh quốc tế, chương trình Marketing số, chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng.

Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 điểm với hệ số nhân đôi cho môn Toán (tương đương trên 9 điểm 1 môn).

Các chương trình còn lại về cơ bản có ngưỡng điểm trúng tuyển tập trung vào khoảng từ 25-27 điểm.

Năm nay, trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh chỉ tiêu dự kiến 4.550 cho cả ba cơ sở: Trụ sở chính Hà Nội, cơ sở II tại TP.HCM và cơ sở Quảng Ninh. So với năm 2025, chỉ tiêu tăng thêm 390.

Trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển:

Thứ nhất, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Thứ hai, xét học bạ THPT.

Thứ ba, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thứ tư, xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và quốc tế.

Đối với chứng chỉ quốc tế (SAT/ACT/A-Level), thí sinh phải kết hợp cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trường cho phép thí sinh thi A-Level tháng 6/2026 nộp bản Predicted Grades để đăng ký tạm thời, nhưng bắt buộc nộp chứng chỉ chính thức trước thời điểm xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.