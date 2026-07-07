Trực tiếp bóng đá Mỹ vs Bỉ 7h ngày 7/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Mỹ và Bỉ bắt đầu lúc 7h ngày 7/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mỹ vs Bỉ mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Mỹ vs Bỉ (7h ngày 7/7)

Mỹ gặp Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Lumen Field, Seattle, Washington, Mỹ. Đội thắng cặp Mỹ vs Bỉ gặp Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha ở tứ kết.

Opta đánh giá Mỹ có 37,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Bỉ là 36,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 26,3%.

Mỹ đấu với Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Mỹ đứng đầu bảng D, sau đó vượt qua Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16. Đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino ghi bàn nhờ Folarin Balogun và Malik Tillman.

Bỉ đứng đầu bảng G rồi thắng Senegal 3-2 sau hiệp phụ ở vòng 1/16. Đội bóng châu Âu bị dẫn 0-2, trước khi Romelu Lukaku, Youri Tielemans ghi bàn kéo trận đấu vào hiệp phụ và Tielemans đá phạt đền quyết định ở phút 120+5.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Bỉ. Sau thất bại 0-3 trước Mỹ tại World Cup 1930, đội tuyển Bỉ thắng 6 lần gặp nhau gần nhất, trong đó có trận thắng 2-1 sau hiệp phụ ở vòng 1/8 World Cup 2014.

Mỹ mới 2 lần thắng ở các trận knock-out World Cup. Lần gần nhất trước giải năm nay là chiến thắng 2-0 trước Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2002.