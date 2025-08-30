Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Burnley, vòng 3 Ngoại Hạng Anh hôm nay 30/8

Nhận định Man Utd vs Burnley

Siêu máy tính của Opta dự đoán cơ hội thắng của Man Utd lên tới 68%, trong khi khả năng Burnley giành 3 điểm chỉ 13,6%. Soccerway cũng nhận định khả năng Man Utd thắng Burnley là 70%. Chạm trán đội bóng mới lên hạng là cơ hội tốt để "Quỷ đỏ" tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Tất nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim cần làm tốt hơn 3 trận đấu đã qua.

Burnley không phải đối thủ mạnh nhưng Man Utd dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim luôn gặp khó trước các đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu. "Quỷ đỏ" không giỏi trong việc áp đặt thế trận và dồn ép đối thủ để tạo ra cơ hội.

Man Utd không có phong độ tốt.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn cố chấp với sơ đồ 3-4-2-1 trong khi không có các tiền vệ trung tâm đủ cơ động và 2 biên thiếu chất lượng. Matheus Cunha và Bryan Mbeumo mang đến những tín hiệu tích cực nhưng chủ yếu là nỗ lực cá nhân.

Kể từ khi dẫn dắt Man Utd, tỷ lệ thắng của huấn luyện viên Ruben Amorim tại Ngoại Hạng Anh chỉ là 24,1%. Tính từ tháng Tư năm nay, không có đội bóng nào giành được ít điểm hơn "Quỷ đỏ" (6 điểm). Thậm chí, ngay cả đội xuống hạng là Leicester City cũng có thành tích tốt hơn so với đội chủ sân Old Trafford.

Gặp Man Utd ở thời điểm này có thể được coi là thử thách "dễ thở" đối với Burnley, so với chuỗi trận căng thẳng tiếp theo khi họ phải chạm trán Man City, Nottingham Forest và Liverpool. Nếu không thủng lưới sớm và thủ môn Martin Dubravka có một ngày thi đấu xuất sắc, đội khách có thể nghĩ đến cơ hội giành điểm trước Man Utd.