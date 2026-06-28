Trực tiếp bóng đá Algeria vs Áo 9h ngày 28/6, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Algeria và Áo bắt đầu lúc 9h ngày 28/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Algeria vs Áo mới nhất tại đây.

Thông tin trận Algeria vs Áo (9h ngày 28/6)

Thông tin trận Algeria đấu với ÁoTrận Algeria vs Áo thuộc lượt cuối bảng J World Cup 2026, diễn ra trên sân Kansas City Stadium ở Kansas City, Mỹ. Trọng tài chính của trận đấu là Ilgiz Tantashev.

Áo chỉ cần hòa để đứng nhì bảng J. Algeria phải thắng nếu muốn vượt lên vị trí thứ hai. Đội thua vẫn còn khả năng cạnh tranh nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt, nhưng phụ thuộc vào hiệu số và kết quả các bảng khác.

Algeria đấu với Áo ở lượt trận thứ 3 bảng J World Cup 2026.

Hai đội từng gặp nhau một lần tại World Cup. Năm 1982, Áo thắng Algeria 2-0 ở vòng bảng.

Theo dữ liệu dự đoán kết quả Algeria vs Áo của Opta, khả năng hòa của trận đấu là 42,1%, cao hơn tỷ lệ thắng của Áo là 31,2% và Algeria là 26,7%. Thuật toán của Opta cũng ghi nhận Áo chỉ cần 1 điểm để vào vòng loại trực tiếp World Cup lần đầu kể từ năm 1954.