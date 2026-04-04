Trực thăng Mỹ trúng hỏa lực của Iran khi tìm kiếm phi công

Một số tay súng nổ súng về trực thăng Mỹ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công F-15E bị bắn rơi tại Iran. (Video: New York Times, Clash Report)

Theo The Hill, hai trực thăng quân sự của Mỹ trúng hỏa lực từ Iran ngày 3/4, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn phi hành đoàn của một máy bay chiến đấu bị bắn rơi.

Theo một nguồn tin am hiểu vụ việc, trực thăng UH-60 Black Hawk của Không quân Mỹ cùng một trực thăng cứu hộ khác bị trúng đạn nhưng may mắn thoát nạn, không bị bắn hạ.

Hai trực thăng này đang tham gia giải cứu phi hành đoàn của chiếc F-15E Strike Eagle bị lực lượng Iran bắn rơi. Đây được cho là lần đầu tiên một máy bay Mỹ bị bắn hạ trong lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng Hai.

Một quan chức Mỹ cho biết, một trong hai phi công đã được giải cứu, trong khi công tác tìm kiếm người còn lại vẫn đang được tiếp tục.

Truyền thông Iran công bố mảnh vỡ máy bay được cho là của tiêm kích F-15 của Mỹ. (Nguồn: Tasnim)

Trợ lý Quốc hội Mỹ tiết lộ với báo chí rằng Lầu Năm Góc đã báo cáo với Ủy ban Quân vụ Hạ viện ngay trong ngày, nhưng hiện chưa xác định được tình trạng của quân nhân thứ hai.

Trong khi đó, truyền thông Nhà nước Iran công bố các hình ảnh được cho là mảnh vỡ của chiếc máy bay bị bắn rơi, nhận định đó có thể là tiêm kích F-15E của Mỹ.

Diễn biến này trái ngược với các tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, khi họ khẳng định Mỹ đã giành ưu thế trên không và làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, mỉa mai những phát biểu này trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng cùng ngày.

“Sau khi đánh bại Iran tới 37 lần liên tiếp, cuộc chiến không có chiến lược rõ ràng đầy tài tình mà họ khởi xướng giờ đây đã từ ‘thay đổi chế độ’ thành ‘Ai tìm thấy phi công của chúng tôi chưa? Làm ơn đi?’ Thật là bước tiến đáng kinh ngạc", ông viết.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa bình luận về thông tin.